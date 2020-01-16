Происшествия

В Волгоградской области пастух обогащался на чужих овечках

Происшествия 16.01.2020 13:40
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16.01.2020 13:40


Полицейские задержали в Суровикинском районе 43-летнего пастуха по подозрению в краже овец. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне с заявлением о пропаже 20 овец обратился 34-летний житель района. Он пытался сам найти животных, но безрезультатно. Причиненный ему ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.
Установлено, что овечек украл пастух. Он пояснил полицейским, что во время выпаса животных отогнал 20 овец на территорию своего домовладения. Половину он успел продать, а остальные погибли. Деньги, вырученные от реализации животных, он потратил на личные нужды. Полицейские установили местонахождение 10 овечек и вернули их законному владельцу. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы за кражу.

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