Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»

Расследования 16.01.2020 12:15
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16.01.2020 12:15
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи признал законным решение Волгоградского облсуда, который отказал Михаилу Таранцову в признании недействительными результатов голосования по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили в пресс-службе облизбиркома, апелляционная жалоба экс-кандидата в депутаты оставлена без удовлетворения.
Напомним, в прошлом году Волгоградский облсуд отказал в удовлетворении иска проигравшего выборы экс-депутата областной думы, который считал, что результаты голосования не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. По мнению Михаила Таранцова, выдвижение оппонентами от партии пенсионеров в качестве кандидата человека с похожей фамилией - Сергея Таранцева, могло ввести избирателей в заблуждение.
Ответчиком являлся ТИК Дзержинского района. В качестве заинтересованных лиц к делу были привлечены также Сергей Таранцев и Алексей Волоцков, нынешний депутат Волгоградской облдумы, облизбирком и региональное отделение партии «Единая Россия». Представители избирательной комиссии настаивали на том, что выдвижение в качестве кандидата Сергея Таранцева никоим образом не повлияло на результаты голосования. Они, в частности, ссылались на отсутствие жалоб со стороны избирателей. При этом свидетельские показания готовы были дать более двух десятков человек, которые пришли на суд поддержать Михаила Таранцова и намеревались рассказать о том, что происходило на участках. Однако суд не стал заслушивать свидетелей. Кроме того, судья отказала в удовлетворении ходатайства о предоставлении недействительных бюллетеней, изучение которых могло бы подтвердить факты путаницы при голосовании.
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