Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на Сахалине





Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области возглавил Юрий Борисов, ранее возглавлявший отдел департамента стратегических проектов в Министерстве строительства РФ, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

Сообщается, что Юрий Борисов родился в 1978 году в Волгограде. Окончил факультет электроники и вычислительной техники Волгоградского государственного технического университета и Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию. Работал на Приволжской железной дороге, металлургическом комбинате "Красный Октябрь", в министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, департаменте экономической политики и развития Москвы.

Правительство Сахалина отмечает, что назначение Борисова на эту должность связано с реформой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).



