Федеральные новости

Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на Сахалине

Федеральные новости 15.01.2020 17:45
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15.01.2020 17:45


Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области возглавил Юрий Борисов, ранее возглавлявший отдел департамента стратегических проектов в Министерстве строительства РФ, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
Сообщается, что Юрий Борисов родился в 1978 году в Волгограде. Окончил факультет электроники и вычислительной техники Волгоградского государственного технического университета и Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию. Работал на Приволжской железной дороге, металлургическом комбинате "Красный Октябрь", в министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, департаменте экономической политики и развития Москвы.
Правительство Сахалина отмечает, что назначение Борисова на эту должность связано с реформой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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