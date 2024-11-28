Общество

В школьной программе певца SHAMAN приравняют к Моцарту и Чайковскому

Общество 28.11.2024 20:07
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28.11.2024 20:07


Минпросвещения планирует пересмотреть школьный образовательный стандарт по музыке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», прививать детям любовь к прекрасному теперь хотят не только с помощью общепризнанных классиков мировой музыкальной культуры, но и опираясь на произведения современных российских поп-исполнителей.

28 ноября в Госдуме состоялось заседание комитета по культуре. Мероприятие было инициировано депутатом Сергеем Колуновым, который и предложил освременнить школьную образовательную программу.Парламентарий ещё в феврале 2024 года направил в правительство письмо с соответствующими предложениями. Впоследствии его идею поддержали в Минпросвещения.

По информации директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Натальи Агре, уроки музыки с песнями SHAMAN, Газманова и «Любэ» могут начать проводить уже в следующем 2025/26 учебном году.

Примечательно, что в сегодняшнем заседании комитета по культуре Госдумы принял участие и певец SHAMAN. Исполнитель положительно оценил открывающиеся перспективы, отметив, что инициатива депутатов и федеральных чиновников обречена на успех.

Фото: «Парламентская газета»

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