Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 58304 рублей

Экономика 28.11.2024 12:18
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28.11.2024 12:18


Средняя зарплата волгоградцев за сентябрь 2024 года составила 58304 рубля. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал Росстат. При этом ранее это ведомство сообщало, что средняя зарплата жителей региона в августе была больше - 58437 рублей. 
В целом за период с января по сентябрь 2024 года величина данного показателя в регионе составила  56813 рублей. 
Между тем, средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает снижаться третий месяц подряд. В июле этот показатель фиксировался на уровне 59531 рубля. 
До июля средняя зарплата в регионе росла заметными темпами – эта тенденция фиксировалась в течение первого полугодия. 

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