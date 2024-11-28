В конце 2023 года рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило ГК «А101» свой кредитный рейтинг — А(RU), прогноз стабильный. Сейчас, год спустя, рейтинг остается столь же высоким — девелопер подтвердил свою позицию, что является свидетельством высокого уровня устойчивости и сегодня крайне важно для отрасли жилищного строительства в целом.

При присвоении рейтинга агентство учитывало, в частности, уникальный опыт ГК «А101» в реализации проектов комплексного освоения территории — сегодня Группа остается одним из немногих российских застройщиков, полноценно реализующих подход комфортной городской среды. Также при оценке принимался во внимание значительный размер земельного банка в собственности — его размеры составляют 2,4 тыс. га. По состоянию на ноябрь 2024 года текущий портфель строительства жилья составлял 1,4 млн кв. м. Общая площадь строительства с учетом коммерческой и социальной инфраструктуры составляет 2,2 млн кв. м.

По мнению АКРА, стратегия ГК «А101» успешна, последовательна и позволяет укреплять ее позиции на рынке. Планы Группы предполагают сохранение объема продаж в 2024 году в физическом и денежном выражении на уровне 2023 года.

В течение первых девяти месяцев 2024 года объем продаж ГК «А101» составил 428 тыс. кв. м, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Группы в денежном выражении увеличились за отчетный период на 29%, до 111 млрд рублей. В общем объеме спроса в Новой Москве ГК «А101» заняла на конец сентября 39%, что на 8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Доля Группы на столичном рынке в целом составила 11%. Таким образом, каждая девятая проданная в Москве квартира построена или строится ГК «А101».

Структура управления оценивается на очень высоком уровне. АКРА отмечает рост финансовой прозрачности Группы: в 2024 году ГК «А101» начала публиковать операционные результаты, на сайте размещены справочник аналитика и презентационные материалы для инвесторов. Кроме того, в этом году ГК «А101» опубликовала годовую нефинансовую ESG отчетность, где впервые представила свою стратегию устойчивого развития. Она основана на реализации во всех проектах Группы концепции 15-минутного дружелюбного города: инвестициях в социальную инфраструктуру и добрососедство, поддержке развития предпринимательства, а также зеленом строительстве. Поэтому оценка финансовой прозрачности ГК «А101» была повышена Агентством до высокой.

Отдельно стоит отметить уровень финансовой стабильности ГК «А101», который удалось достичь, с одной стороны, за счет сокращения уровня кредитных заимствований, а, с другой стороны — комфортного баланса между наполнением эскроу-счетов и привлечением проектного финансирования.

Агентство отмечает, что стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

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