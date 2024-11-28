Экономика

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный»

Экономика 28.11.2024 16:34 Реклама
0
28.11.2024 16:34 Реклама

В конце 2023 года рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило ГК «А101» свой кредитный рейтинг — А(RU), прогноз стабильный. Сейчас, год спустя, рейтинг остается столь же высоким — девелопер подтвердил свою позицию, что является свидетельством высокого уровня устойчивости и сегодня крайне важно для отрасли жилищного строительства в целом.

При присвоении рейтинга агентство учитывало, в частности, уникальный опыт ГК «А101» в реализации проектов комплексного освоения территории — сегодня Группа остается одним из немногих российских застройщиков, полноценно реализующих подход комфортной городской среды. Также при оценке принимался во внимание значительный размер земельного банка в собственности — его размеры составляют 2,4 тыс. га. По состоянию на ноябрь 2024 года текущий портфель строительства жилья составлял 1,4 млн кв. м. Общая площадь строительства с учетом коммерческой и социальной инфраструктуры составляет 2,2 млн кв. м.

По мнению АКРА, стратегия ГК «А101» успешна, последовательна и позволяет укреплять ее позиции на рынке. Планы Группы предполагают сохранение объема продаж в 2024 году в физическом и денежном выражении на уровне 2023 года.

В течение первых девяти месяцев 2024 года объем продаж ГК «А101» составил 428 тыс. кв. м, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Группы в денежном выражении увеличились за отчетный период на 29%, до 111 млрд рублей. В общем объеме спроса в Новой Москве ГК «А101» заняла на конец сентября 39%, что на 8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Доля Группы на столичном рынке в целом составила 11%. Таким образом, каждая девятая проданная в Москве квартира построена или строится ГК «А101».

Структура управления оценивается на очень высоком уровне. АКРА отмечает рост финансовой прозрачности Группы: в 2024 году ГК «А101» начала публиковать операционные результаты, на сайте размещены справочник аналитика и презентационные материалы для инвесторов. Кроме того, в этом году ГК «А101» опубликовала годовую нефинансовую ESG отчетность, где впервые представила свою стратегию устойчивого развития. Она основана на реализации во всех проектах Группы концепции 15-минутного дружелюбного города: инвестициях в социальную инфраструктуру и добрососедство, поддержке развития предпринимательства, а также зеленом строительстве. Поэтому оценка финансовой прозрачности ГК «А101» была повышена Агентством до высокой.

Отдельно стоит отметить уровень финансовой стабильности ГК «А101», который удалось достичь, с одной стороны, за счет сокращения уровня кредитных заимствований, а, с другой стороны — комфортного баланса между наполнением эскроу-счетов и привлечением проектного финансирования.

Агентство отмечает, что стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Реклама. ООО «А101» ИНН 7704810149, erid: F7NfYUJCUneP4WE7QBE3

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.11.2024 13:59 Реклама
Экономика 28.11.2024 13:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2024 12:18
Экономика 28.11.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2024 08:20
Экономика 28.11.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2024 17:10 Реклама
Экономика 27.11.2024 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2024 09:19 Реклама
Экономика 27.11.2024 09:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 18:09
Экономика 26.11.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2024 17:34 Реклама
Экономика 26.11.2024 17:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 16:25 Реклама
Экономика 26.11.2024 16:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 11:19
Экономика 26.11.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2024 09:18 Реклама
Экономика 26.11.2024 09:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 07:32
Экономика 26.11.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.11.2024 12:24
Экономика 24.11.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.11.2024 17:17 Реклама
Экономика 22.11.2024 17:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2024 13:48
Экономика 22.11.2024 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2024 12:39 Реклама
Экономика 22.11.2024 12:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:54
Под Волгоградом на трассе сняли на видео последствия лобового ДТП с фуройСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
МЧС: под Волгоградом взорвали авиабомбу ФАБ-100Смотреть фотографии
16:34
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный»Смотреть фотографии
16:14
«Выдерживали далеко не все»: в Волгограде ветераны СВО рассказали о боевых буднях, подвигах и наградахСмотреть фотографии
16:03
Волгоградцы заметили гуляющим по городу звезду кино Андрея МерзликинаСмотреть фотографии
15:34
Волгоградские энергетики пройдут подготовку в кадровый резервСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде из заточения спасли 88-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области вырос спрос на онлайн-психологовСмотреть фотографии
14:29
Участнице Сталинградской битвы Таисии Карповой исполнился 101 годСмотреть фотографии
14:27
В ЦБ не исключили нового повышения ставки уже в декабреСмотреть фотографии
13:59
Сады Придонья профинансировали капремонт Паньшинской школыСмотреть фотографии
13:41
Волгоградские силовики задержали студентов, спустивших в казино 7 млн участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Закупка белья на 1 млн Волгоградской облдумой вызвала вопросыСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде ищут жертв сексуального маньяка на велосипедеСмотреть фотографии
12:48
Пролез сквозь решетку: стали известны подробности побега подростка из больницы №15Смотреть фотографии
12:42
В Волгограде определят самые успешные PR-проекты уходящего годаСмотреть фотографии
12:18
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 58304 рублейСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде пенсионерка отдала 40 тысяч лжемедикуСмотреть фотографии
11:55
В центре Волгограда около Крымского моста подсветят 10 многоэтажекСмотреть фотографии
11:43
Билайн поможет скоротать долгие зимние вечера в 32 поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
Рыбак пропал без вести в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом на саратовской трассе иномарка протаранила фуру MANСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Средней Ахтубе экскаватор ушёл под землю во время сноса МКДСмотреть фотографии
11:00
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникамСмотреть фотографии
10:54
На «Волгоград Арене» 1 декабря прозвучат аплодисменты в память о Юрии КушнарёвеСмотреть фотографии
10:36
«Переключились и на кошек»: в поселке Волгограда продолжается массовая травля животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Суд обязал облздрав отремонтировать древнюю больницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Бронирование открыто: где отдохнуть в Волгоградской области с детьми с пользой для здоровьяСмотреть фотографии
10:01
В Волжском спасают попавшую под трамвай 16-летнюю девушкуСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде полиция разыскивает пропавшего из больницы подросткаСмотреть фотографии
 