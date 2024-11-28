Расследования

Волгоградские силовики задержали студентов, спустивших в казино 7 млн участника СВО

Расследования 28.11.2024 13:41
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28.11.2024 13:41


Трое студентов подозреваются в краже 7 миллионов и 700 тысяч рублей у участника специальной военной операции из Волгограда. 30-летний мужчина обратился в полицию после того, как обнаружил исчезновение средств с банковского счета. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленники в возрасте от 17 до 18 лет были задержаны оперативниками на территории Казани при силовой поддержке Росгвардии. 



– 14 июня 2024 года в полицию Волгограда обратился 30-летний военнослужащий - участник специальной военной операции. Мужчина сообщил, что неизвестные, получив удалённый доступ к его мобильному приложению банка, похитили с расчётного счета 7,7 млн. рублей. По данному факту следователем отдела полиции № 5 УМВД России по Волгограду было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере», – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Реализуя оперативные наработки, сотрудники волгоградской полиции установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории Республики Татарстан и выехали в служебную командировку. 

В ходе спецоперации в Казани были задержаны трое студентов местных вузов. Как установили полицейские, один из задержанных, выполняя роль организатора, используя интернет-технологии получил доступ к мобильному банку потерпевшего. В функции его сообщников входили задачи по выводу похищенных денежных средств через дропов, – уточняют в пресс-службе главка полиции. 

Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области установлено, что все украденные у участника СВО деньги казанские студенты потратили на заграничный отдых и ставки в онлайн казино.

В настоящее время подозреваемые доставлены в Волгоград.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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