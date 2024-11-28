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В Волгоградской области вырос спрос на онлайн-психологов

Телеком 28.11.2024 15:08 Реклама
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28.11.2024 15:08 Реклама


Жители региона в 2024 году стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов в два раза чаще. При этом среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам, выросло на 29%. Цифры представили аналитики МегаФона на основе обезличенного трафика на тематические ресурсы.
Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии за последние 11 месяцев является «Ясно», объёмы трафика которого с прошлого года увеличились в 7,5 раз. На втором месте расположился Alter, показавший наиболее высокие темпы роста — в 10 раз. Тройку лидеров закрывает Zigmund.Online, чья востребованность возросла в 2,1 раза. В топ‑5 также вошли Psy-Chat и YouTalk.
Чаще онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины. На них приходится 59% интернет-данных этих ресурсов. При этом среди мужчин услуги таких специалистов популярны у людей 35‑44 лет (8% трафика).
Наибольший интерес к психотерапии проявляют жители Волгоградской области активного делового возраста — 35‑44 лет (36% дата‑трафика), на втором месте аудитория 25‑34 лет (22%), а на третьем — молодое поколение 14‑17 лет (19%). У абонентов старше 65 лет онлайн консультации менее востребованы.
Поиском психологов в Волгограде начинают заниматься в июле, а октябрь второй год подряд становится пиковым месяцем по интересу пользователей к соответствующим сервисам. Обычно сессии проводят по вторникам и средам, реже — по четвергам и воскресеньям. 
— Доступ к мобильному интернету необходим для комфортной жизни наравне с наличием дорог и объектов социальной инфраструктуры. Поэтому мы продолжаем комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G. К примеру, в этом году работы прошли в Ленинском, Котельниковском, Светлоярском районах. Особое внимание уделили не только крупным населенным пунктам, но и небольшим поселкам, — прокомментировал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP4WE5trYr

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