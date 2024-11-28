Пролез сквозь решетку: стали известны подробности побега подростка из больницы №15





В Волгограде продолжаются поиски 17-летнего юноши, сбежавшего накануне из больницы №15 в одних шлепках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, молодой человек сумел выбраться на улицу через окно, расположенное на втором этаже.

Напомним, что сегодня, 28 ноября, о поисках юного пациента сообщили в полиции. Волгоградцев, которые могли заметить юношу на улице, просят сообщать любую информацию. На улице молодой человек оказался в легкой одежде – лишь в кофте и штанах.

– Дело в том, что остановить парня было некому. Он находился в палате один. Для того, чтобы открыть окно, на котором не было ручек, он использовал столовый прибор. Сумев отомкнуть створку, пациент пролез между прутьями решетки, – сообщили источники информагентства.

Осложняет ситуацию тот факт, что юноша совсем не ориентируется в Волгограде. Где он может находиться, неизвестно. Средств связи и документов при нем нет.





Напомним, что рост Бориса Глинского около 165 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.

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