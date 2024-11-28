На «Волгоград Арене» раздали награды админам госпабликов в соцсетях





В Волгограде сегодня, 28 ноября, на стадионе прошло необычное мероприятие – Фестиваль госпабликов. Как сообщает ИА «Высота 102», после подведения итогов отличившимся администраторам страничек органов власти в социальных сетях вручили награды.

Интересно, что на мероприятии присутствовали более 100 администраторов госпабликов. Лучшими названы 40 сообществ из 5600 – именно столько официальных групп госорганизаций функционирует в Волгоградской области.

Как пояснили организаторы фестиваля, он прошел в преддверии 1 декабря. Два года назад в этот день вступил в силу «закон о госпабликах», в соответствии с которым госорганизации обязаны вести страницы в отечественных соцсетях.