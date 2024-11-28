Общество

В Волгограде определят самые успешные PR-проекты уходящего года

Общество 28.11.2024 12:42
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28.11.2024 12:42


Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – одной из наиболее авторитетных и престижных профессиональных наград для PR-специалистов и маркетологов.

Очные защиты и церемония награждения лучших коммуникационных проектов Юга России пройдут в Краснодаре в середине февраля 2025 года. Обладатель гран-при «Серебряного Лучника» – Юг гарантировано попадает в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций.

К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере коммуникаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Это могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии, завершенные в 2024 году.

Прием заявок открыт на сайте региональной премии. Проекты принимаются в семи номинациях: «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экономические проекты», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий» и «Культурно-просветительские проекты и событийные коммуникации».

Участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки можно воспользоваться онлайн- формой на сайте премии. Конкурс пройдет в два этапа: по результатам заочного голосования жюри сформирует шорт-лист проектов, а окончательное решение о присуждении региональной премии «Серебряный Лучник» – Юг будет принято после завершения очных презентаций. Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоятся в феврале 2025 года. Часть проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.

Подать заявку на участие можно до 25 декабря на сайте региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – Юг. Здесь же размещены требования к оформлению проектов, рекомендации участникам и другие полезные материалы. В ближайшем будущем профессиональному сообществу будут представлены эксперты – члены жюри сезона 2024/25.

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