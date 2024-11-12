



Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам стран, где разрешена смена пола.

Под запрет попали Австрия, Эстония, Германия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения и Швейцария, где нет каких-либо возрастных ограничений для юридической смены пола. Взять под опеку ребенка из России также нельзя будет в Испании и Бельгии, где сменить свой пол можно с 12 и 16 лет соответственно.

По словам Володина, с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч российских детей.

— Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж, — заявлял председатель ГД.