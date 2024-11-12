Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете на «пропаганду чайлдфри». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парламента, за нарушения будут предусмотрены штрафы от 50 тысяч до 5 млн рублей.

Как ранее сообщалось информагентством, физические лица должны будут заплатить от 50 до 400 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 800 тысяч, а юридическим лицам придется раскошелиться в случае пропаганды воздержания от деторождения от 800 тысяч до 5 миллионов рублей. Иностранцев также будут наказывать штрафом в размере от 50 тысяч рублей, плюс им грозит до выдворение за пределы России.

Закон запрещает любую информацию за отказ от деторождения в Интернете, СМИ, кино и рекламе.