Федеральные новости

Молодые семьи участников СВО получат выплаты на строительство и покупку жилья

Федеральные новости 14.11.2024 13:27
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14.11.2024 13:27


Молодые семьи участников специальной военной операции смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Об этом сообщили в Правительстве РФ накануне. Соответствующее постановление уже подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.  

В настоящее время приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учёт для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом также смогут воспользоваться молодые семьи участников специальной военной операции, – пояснили нововведения в пресс-службе правительства. 

Отмечается, что наличие детей в случае, если супругам до 35 лет, не обязательно. Господдержку смогут получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного ребёнка или нескольких детей. 

Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий, – уточняют в кабинете министров. 

Размер выплаты составит от 30 до 35% стоимости жилья. Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.


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