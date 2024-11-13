ЕР будет наблюдать за ходом капремонта зданий образовательной сферы

«Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах. В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов, в том числе в Волгоградской области.

Партия возьмёт на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова.

Как сообщает сайт ER.ru, в ходе совещания Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования. «Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

– В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии, – сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 зданий школ.

– Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике, – отметил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года. Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест.

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование».

– Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны, – подчеркнул министр.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые партия и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

– В Волгоградской области развитие системы школьного образования является одним из приоритетов не только для властей, но и для регионального отделения партии, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», сенатор РФ Сергей Горняков. – За последние несколько лет в регионе построено 11 новых школ. В этом году, осенью, свои двери для ребят открыли две новые школы – №7 по улице Кортоева и №45 по улице Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда. Еще два образовательных учреждения – в ЖК «Комарово» Советского района и в поселке ГЭС Тракторозаводского района будут готовы уже в 2025 году. Всего в программу капремонта на трехлетний период включено 87 школ из 33 муниципальных образований Волгоградской области.

Сергей Горняков также отметил, что на всех этапах ремонта и строительства образовательных учреждений осуществляется партийный контроль. В мониторинговые группы входят депутаты разных уровней, в том числе и Государственной Думы, сенаторы, представители общественности и родительского сообщества.

Фото: пресс-служба ER