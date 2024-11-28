В центре Волгограда около Крымского моста подсветят 10 многоэтажек

Общество 28.11.2024 11:55
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28.11.2024 11:55
В Волгограде на улице 7-й Гвардейской появится подсветка жилых домов. Как рассказали V102.RU в МБУ «ВЯЗ», планируется подсветить здания в границах нового паркового пространства «Мы Вместе», где установлена уменьшенная копия Крымского моста. Всего новый облик обретут 10 жилых домов с двух сторон от сквера.
Под новое благоустройство попадают дома под номерами: 8, 10, 12, 12А, 13, 14, 17, 17А, 19А, 64.
Светодиодная лента будет проходить по карнизам, подсвечивая декоративную часть построек.
Фото МБУ «ВЯЗ»
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