



28 ноября президент Владимир Путин подписал указ, определяющий общие подходы к оценке эффективности губернаторов. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь, чтобы не уйти на дно всероссийского рейтинга, руководителям придётся ещё больше внимания уделять демографии, уровню достатка граждан и качеству окружающей среды.

Всего в документе сформулированы 21 показатель. Первым пунктом идёт доверие граждан. В пояснениях сказано, что измерению подлежит уровень доверия к президенту, а также удовлетворённость населения в отношении достижения регионом национальных целей развития РФ.

Также ревизии подлежат: численность населения региона; уровень рождаемости; продолжительность жизни; удовлетворённость условиями для занятия спортом; качество образования; эффективность поддержки талантливой молодёжи; количество добровольцев и волонтёров; работа по воспитанию патриотизма; объём вводимого в эксплуатацию жилья; количество семей, улучшивших условия проживания; качество среды для жизни, дорог; возраст общественного транспорта; качество окружающей среды; темпы роста доходов населения; объём инвестиций; цифровизация основных сфер жизни.

Кроме того, в указе говорится, что рейтинг губернаторов с подробной выкладкой по каждому показателю должен представляться президенту ежегодно до 1 февраля. Кроме того, до 1 апреля в адрес главы государства должны быть направлены планы развития регионов по каждому из установленных пунктов.

Отметим, с учётом оценки фактического уровня эффективности губернаторов с плановыми показателями, правительство России будет распределять меры финансовой поддержки регионов.

Фото: kremlin.ru