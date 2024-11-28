Билайн поможет скоротать долгие зимние вечера в 32 поселках Волгоградской области

Телеком 28.11.2024 11:43 Реклама
0
28.11.2024 11:43 Реклама
Билайн подключил к скоростному мобильному интернету 32 небольших населенных пунктов в 19 районах Волгоградской области. Это произошло благодаря участию в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек. Например, связь 4G билайна появилась в хуторе Чапаевец Среднеахтубинского района, в селе Садки Дубовского района, в поселке Луговой Светлоярского района.
Благодаря новым базовым станциям клиенты билайна получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн-сервисами.
Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).
— Мы продолжаем развивать нашу сеть: в 2023 году предоставили скоростной мобильный интернет жителям 34-х небольших населенных пунктов в 21 районе Волгоградской области. За два года в рамках проекта УЦН их стало почти вдвое больше. Надежная связь в удаленных хуторах и селах помогает делать жизнь более безопасной и комфортной, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайна Егор Лопушков.
До конца 2024 года в 11 регионах России билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. Запланировано участие оператора в программе УЦН и в 2025 году. В прошлом году в рамках этого проекта билайн подключил к сети 4G 1865 населенных пунктов в 70 регионах России, включая Волгоградскую область.
Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.
Список населенных пунктов Волгоградской области, где появилась связь 4G билайна, можно найти здесь.
*VoLTE — Voice over LTE — голос через сеть LTE. Подробнее об услугах и смартфонах, поддерживающих эти сервисы, читайте на beeline.ru.
Реклама ПАО «ВымпелКом». г. Москва, ОГРН 1027700166636
Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года27.11.2024 10:33 Реклама
Телеком 27.11.2024 10:33 Реклама
Предприниматели смогут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» в отделениях банка ВТБ26.11.2024 14:46 Реклама
Телеком 26.11.2024 14:46 Реклама
Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации22.11.2024 19:27 Реклама
Телеком 22.11.2024 19:27 Реклама
Интернет-трафик в сети Т2 во время матча Россия – Сирия увеличился в 2 раза21.11.2024 12:12 Реклама
Телеком 21.11.2024 12:12 Реклама
Билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской области после перехода на стандарт 4G20.11.2024 14:05 Реклама
Телеком 20.11.2024 14:05 Реклама
Абоненты МегаФона получат дополнительную защиту19.11.2024 17:10 Реклама
Телеком 19.11.2024 17:10 Реклама
Интернет в глубинке: на что тратят гигабайты жители сел и хуторов Волгоградской области18.11.2024 12:44
Телеком 18.11.2024 12:44
Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницу15.11.2024 09:19 Реклама
Телеком 15.11.2024 09:19 Реклама
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары14.11.2024 16:06 Реклама
Телеком 14.11.2024 16:06 Реклама
Т2 запускает тариф «Хватит!» с безлимитом в выходные и заморозкой цены навечно14.11.2024 09:32 Реклама
Телеком 14.11.2024 09:32 Реклама
Аналитики назвали лидеров цифровой безопасности для жителей Волгоградской области13.11.2024 14:23
Телеком 13.11.2024 14:23
«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» выбрали 385 компаний Волгоградской области13.11.2024 12:40 Реклама
Телеком 13.11.2024 12:40 Реклама
Инвестиции в будущее: T2 оценила цифровые проекты волгоградских школьников13.11.2024 10:27 Реклама
Телеком 13.11.2024 10:27 Реклама
«Ростелеком» отразил более 1 300 кибератак в третьем квартале 2024 года11.11.2024 16:23 Реклама
Телеком 11.11.2024 16:23 Реклама
Распродажа в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%08.11.2024 15:42 Реклама
Телеком 08.11.2024 15:42 Реклама