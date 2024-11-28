Билайн поможет скоротать долгие зимние вечера в 32 поселках Волгоградской области





Билайн подключил к скоростному мобильному интернету 32 небольших населенных пунктов в 19 районах Волгоградской области. Это произошло благодаря участию в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек. Например, связь 4G билайна появилась в хуторе Чапаевец Среднеахтубинского района, в селе Садки Дубовского района, в поселке Луговой Светлоярского района.

Благодаря новым базовым станциям клиенты билайна получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн-сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).

— Мы продолжаем развивать нашу сеть: в 2023 году предоставили скоростной мобильный интернет жителям 34-х небольших населенных пунктов в 21 районе Волгоградской области. За два года в рамках проекта УЦН их стало почти вдвое больше. Надежная связь в удаленных хуторах и селах помогает делать жизнь более безопасной и комфортной, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайна Егор Лопушков.

До конца 2024 года в 11 регионах России билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. Запланировано участие оператора в программе УЦН и в 2025 году. В прошлом году в рамках этого проекта билайн подключил к сети 4G 1865 населенных пунктов в 70 регионах России, включая Волгоградскую область.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

Список населенных пунктов Волгоградской области, где появилась связь 4G билайна, можно найти здесь

*VoLTE — Voice over LTE — голос через сеть LTE. Подробнее об услугах и смартфонах, поддерживающих эти сервисы, читайте на beeline.ru.

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