Происшествия

В Волгограде из заточения спасли 88-летнюю пенсионерку

Происшествия 28.11.2024 15:12
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28.11.2024 15:12


В Красноармейском районе Волгограда спасли 88-летнюю пенсионерку, которая оказалась в беспомощном положении в своей квартире. Тревогу забил внук пожилой женщины после нескольких неудачных попыток связаться с бабушкой. 

Сотрудники экстренной службы с помощью инструментов вскрыли замок входной металлической двери, но попасть в квартиру мешала вторая дверь несмотря на то, что замок от нее также был разобран. Чтобы попасть в квартиру было решено снимать дверь с петель. 

–  88-летняя жительница одной из квартир в доме на ул. Вучетича почувствовала недомогание, но по каким-то причинам вместо звонка в скорую попыталась выйти на лестничную клетку, чтобы позвать на помощь соседей. Она смогла выйти в прихожую, но затем силы ее оставили, – рассказали в пресс-службе мэрии. 

Спасатели передали женщину бригаде скорой помощи, которая доставила ее в больницу. 

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