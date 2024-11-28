В Волгограде из заточения спасли 88-летнюю пенсионерку





В Красноармейском районе Волгограда спасли 88-летнюю пенсионерку, которая оказалась в беспомощном положении в своей квартире. Тревогу забил внук пожилой женщины после нескольких неудачных попыток связаться с бабушкой.

Сотрудники экстренной службы с помощью инструментов вскрыли замок входной металлической двери, но попасть в квартиру мешала вторая дверь несмотря на то, что замок от нее также был разобран. Чтобы попасть в квартиру было решено снимать дверь с петель.

– 88-летняя жительница одной из квартир в доме на ул. Вучетича почувствовала недомогание, но по каким-то причинам вместо звонка в скорую попыталась выйти на лестничную клетку, чтобы позвать на помощь соседей. Она смогла выйти в прихожую, но затем силы ее оставили, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Спасатели передали женщину бригаде скорой помощи, которая доставила ее в больницу.