Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов ракет по России





Сегодня вечером, 21 ноября, Владимир Путин выступил со специальным обращением. Как сообщает V102.RU, главной темой стала обстановка в зоне спецоперации и атака дальнобойными ракетами западного производства 19 и 21 ноября.





- Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил России, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства, - начал свое выступление Владимир Путин.

Он подчеркнул, что 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS производства США объекты в Брянской области и 21 ноября системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США в Курской области. Системы ПВО отразили нападение, жертв и серьезных разрушений нет.

Глава государства заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно. После атак конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, но никак не повлияет на ход специальной военной операции.

Также президент заявил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, в четверг, 21 ноября, российские Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске - предприятию «Южмаш», которое производит ракетную технику. Он уточнил, что удар был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

- В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, - сообщил глава государства.

Президент еще раз подчеркнул, что испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

По его словам, на сегодняшний день ни одни современные средства ПВО не могут перехватить баллистические ракеты «Орешник», поскольку те атакуют цели со скоростью 10 махов - это 2,5-3 километра в секунду. Средств противодействия новейшему российскому оружию на сегодняшний день не существуют.

- Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно – ответ всегда будет, - так завершил свое обращение президент.

Видео: kremlin.ru