Росприроднадзор в суде заставил мэрию Волгограда убрать мусор у кладбища





В Волгограде суд по требованию Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора признал незаконным бездействие администрации города, которая продолжительное время не убирала свалку рядом с мусульманским кладбищем. Кировский районный суд удовлетворил требование надзорного ведомства и обязал чиновников исправить ситуацию.

– В ходе выездного обследования должностным лицом в овраге по ул. Коломенская, вблизи мусульманского кладбища, установлено наличие отходов, представленных преимущественно твердыми коммунальными, а также строительным мусором, – рассказали ИА «Высота 102» в Управлении.

Площадь несанкционированной свалки составляет, по данным ведомства, более 1000 квадратных метров, объем отходов – 207 кубометров.

Примечательно, что надзорное ведомство направляло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в мэрию, однако повторная проверка показала, что мусор так и не был убран. На следующем этапе специалисты Росприроднадзора подали в суд.

– По результатам рассмотрения суд поддержал исковое заявления Управления. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке, – сообщают в Росприроднадзоре.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Центральный суд Волгограда вынес решение о штрафе в размере 500 000 рублей, который мэрия должна заплатить за хроническое нежелание убирать свалки в Советском районе.