В России ужесточат штрафы за утечку и обработку персональных данных





Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки законопроекта о введении штрафов за нарушения законодательства в области персональных данных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, за нарушение требований о сборе персональных данных граждане заплатят от 2 до 6 тысяч рублей, должностные лица — от 10 тысяч до 20 тысяч, юрлица — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

Согласно новым поправкам, согласие на обработку персональных данных должно будет оформляться отдельно от других документов, в том числе и клиентских договоров. Также будет установлен запрет продавцам или владельцам электронной торговой площадки ограничивать доступ потребителя к информации в связи с отказом предоставить персональные данные за исключением, когда такая обязанность предусмотрена законом.

Как объясняют авторы поправок, часто положения о согласии обработки данных в интернете включаются в пользовательские соглашения или другие юридические документы. Такие собранные данные после могут использоваться для рекламных рассылок или спам-звонков.

За повторное нарушение будут предусмотрены повышенные штрафы: для граждан — 4-12 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Закон с новыми поправками начнет действовать с 1 марта 2025 года.