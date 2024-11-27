Федеральные новости

В России ужесточат штрафы за утечку и обработку персональных данных

Федеральные новости 27.11.2024 06:46
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27.11.2024 06:46


Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки законопроекта о введении штрафов за нарушения законодательства в области персональных данных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, за нарушение требований о сборе персональных данных граждане заплатят от 2 до 6 тысяч рублей, должностные лица — от 10 тысяч до 20 тысяч, юрлица — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

Согласно новым поправкам, согласие на обработку персональных данных должно будет оформляться отдельно от других документов, в том числе и клиентских договоров. Также будет установлен запрет продавцам или владельцам электронной торговой площадки ограничивать доступ потребителя к информации в связи с отказом предоставить персональные данные за исключением, когда такая обязанность предусмотрена законом. 

Как объясняют авторы поправок, часто положения о согласии обработки данных в интернете  включаются в пользовательские соглашения или другие юридические документы. Такие собранные данные после могут использоваться для рекламных рассылок или спам-звонков. 

За повторное нарушение будут предусмотрены  повышенные штрафы: для граждан — 4-12 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Закон с новыми поправками начнет действовать с 1 марта 2025 года. 

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