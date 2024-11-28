Пиар или удар по имиджу Волгограда? В УФАС обсудили скандальную рекламу на фасаде аэропорта





Реклама одного из федеральных интернет-магазинов на фасаде международного аэропорта вызвала бурное обсуждение на заседании экспертного совета при Волгоградском УФАС. Как сообщает V102.RU со ссылкой на протокол заседания, эксперты выразили свое мнение в отношении размещенных текстов «Международный аэропорт Волгоград… а низкие цены на Яндекс Маркете». Реклама одного из федеральных интернет-магазинов на фасаде международного аэропорта вызвала бурное обсуждение на заседании экспертного совета при Волгоградском УФАС. Как сообщает V102.RU со ссылкой на протокол заседания, эксперты выразили свое мнение в отношении размещенных текстов «Международный аэропорт Волгоград… а низкие цены на Яндекс Маркете».

Напомним, первыми обратили внимание на эту бросающуюся в глаза вывеску жители, которые выразили возмущение рекламой маркетплейса, которая, по их мнению является оскорблением города-героя. В администрации Волгограда после этого заявили, что размещение конструкции интернет-магазина с мэрией не согласовывалось. В пресс-службе аэропорта, в свою очередь, пояснили, что модификация вывески связана с промо-акцией, посвящённой распродаже «11.11». По замыслу коммерсантов, в таком виде аэропорт должен будет находиться в течение нескольких месяцев.

Однако эксперты совета уже сейчас высказались по поводу данной рекламы. Например, один из них иронично заметил, что, если в таких местах можно размещать подобную рекламу, то, значит, ничего зазорного не будет в том, если, например, вывеска «Кока-колы» появится на здании по проспекту Ленина, 9 или УФАС. Еще один участник совета увидел негативный эмоциональный фон в отношении международного аэропорта и города Волгограда. Такой вывод он сделал на основании противопоставления двух мест – «летать там, а цены здесь». Однако эксперты совета уже сейчас высказались по поводу данной рекламы. Например, один из них иронично заметил, что, если в таких местах можно размещать подобную рекламу, то, значит, ничего зазорного не будет в том, если, например, вывеска «Кока-колы» появится на здании по проспекту Ленина, 9 или УФАС. Еще один участник совета увидел негативный эмоциональный фон в отношении международного аэропорта и города Волгограда. Такой вывод он сделал на основании противопоставления двух мест – «летать там, а цены здесь».

Эксперты также подвергли критике креативность такой рекламы. Прозвучало мнение, что «Яндекс» должен обосновать утверждение, что цены у него – низкие. Эксперты также подвергли критике креативность такой рекламы. Прозвучало мнение, что «Яндекс» должен обосновать утверждение, что цены у него – низкие.

К слову, хотя на заседании совета было подтверждено, что данная реклама вызвала негативные отклики у волгоградцев, некоторые участники обсуждения предположили, что причиной такого всплеска эмоций мог стать «рукотворный пиар-ход». Однако самым резким было высказывание о том, что сравнение двух мест – Волгограда и интернет-магазина с низкими ценами может «способствовать формированию негативного образа Волгограда, или даже принижать имидж города, влиять на восприятие в негативном ключе». К слову, хотя на заседании совета было подтверждено, что данная реклама вызвала негативные отклики у волгоградцев, некоторые участники обсуждения предположили, что причиной такого всплеска эмоций мог стать «рукотворный пиар-ход». Однако самым резким было высказывание о том, что сравнение двух мест – Волгограда и интернет-магазина с низкими ценами может «способствовать формированию негативного образа Волгограда, или даже принижать имидж города, влиять на восприятие в негативном ключе».

По итогам обсуждения было решено в случае поступлений заявлений с жалобами на рекламу Яндекс Маркета вынести тему об ее оценке на дополнительное заседание Экспертного совета с голосованием по конкретными вопросам. По итогам обсуждения было решено в случае поступлений заявлений с жалобами на рекламу Яндекс Маркета вынести тему об ее оценке на дополнительное заседание Экспертного совета с голосованием по конкретными вопросам.

Фото пресс-служба международного аэропорта Волгоград