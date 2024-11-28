Волгоградские энергетики пройдут подготовку в кадровый резерв

В Волгоградской области стартовал проект «Кадровый резерв под ключ», в ходе которого обучение пройдут около 100 энергетиков филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» и АО «ВМЭС». Проект разработан специалистами компаний и включает 11 модулей по всем направлениям деятельности сетевой организации.

Обучение проходит в очном формате на базе производственных отделений филиала. В него входят теоретический и практический этапы, тренинги и решение профессиональных кейсов. Блок занятий расписан до конца первого квартала 2025 года. Преподают курс действующие менеджеры энергетической компании.

— Проект призван подготовить высококвалифицированных специалистов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в районах электрических сетей и производственных отделениях филиала. Для сотрудников компании — это возможность развития новых компетенций и навыков, а также реальная перспектива карьерного роста, — пояснили в пресс-службе «Россети Юг».

В проекте примут участие разнопрофильные специалисты — от электромонтеров до начальников районов электрических сетей. Программа обучения подразумевает поддержку их лидерских качеств, вовлеченность в бизнес-процессы компании. Таким образом, в филиале будет создан резерв сотрудников, способных оперативно и эффективно реагировать на любые изменения в работе электросетевой инфраструктуры, продиктованные новыми требованиями и связанные со стратегическими целями компании.