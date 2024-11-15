Госдума утвердила социальные поправки ЕР в федеральный бюджет во втором чтении





Федеральный бюджет принят в основном чтении с социально значимыми поправками от «Единой России». Они направлены на приоритетные для страны направления развития и реализацию народной программы партии, сообщает сайт ER.ru.

По инициативе «Единой России» в федеральном бюджете увеличивается финансирование на социальную поддержку, поддержку молодёжи и ряда категорий граждан, развитие регионов, АПК, науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта.

– На мероприятия народной программы партии мы дополнительно закладываем 161 миллиард рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации, – отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Приоритетом для партии остается поддержка регионов. Как пояснил Владимир Якушев, чтобы выполнить поручение Президента и довести к 2030 году до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% – региональных дорог, было предложено дополнительно выделить 60 миллиардов рублей. Поправка уже принята Госдумой.

На поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества», дальневосточных семей при погашении ипотечных кредитов, организацию реабилитации инвалидов по инициативе партии направят дополнительно более пяти миллиардов рублей. Выделят дополнительные средства на поддержку молодёжного предпринимательства, комплексное развитие молодёжной политики в регионах.

Увеличится финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий. Поправки «Единой России» расширяют поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Сертификаты на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, реализацию собственных проектов по ней получат более миллиона студентов. Дополнительную поддержку окажут проектам под руководством ведущих учёных – на эти цели направят семь миллиардов рублей.

Программа развития русского языка также продолжится. Она включает подготовку преподавателей-предметников и отправку их для работы в школах за рубежом. Особое внимание уделят развитию славянских университетов: к 2030 году численность иностранных студентов в них должна составить не менее 500 тысяч человек.

– Предложенные партией поправки направлены на достижение технологического суверенитета и кадровую поддержку молодёжи. Например, чтобы помочь как можно большему количеству школьников определиться с будущей профессией, выделили дополнительные средства на программу «Билет в будущее». Теперь в ней смогут принять участие почти миллион детей, – рассказал врио секретаря Генсовета.

Помимо этого, за счёт поправок «Единой России» в ближайшие три года создадут более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в ряде летних лагерей.

По словам Владимира Якушева, на заседании программной комиссии «Единой России» под председательством Дмитрия Медведева принято решение о дофинансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Эти поправки позволят оснастить свыше тысячи спортплощадок и проводить капремонт спортивной инфраструктуры.

– Бюджет предусматривает финансирование всех поручений Президента и всех направлений нашей народной программы, – заключил врио секретаря Генсовета.

Напомним, работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.

Фото: пресс-служба ЕР.



