В Волгограде ищут жертв сексуального маньяка на велосипеде





В Красноармейском районе Волгограда следователи ищут возможных жертв сексуального маньяка. Достоверно уже установлено два эпизода нападения преступника на молодых волгоградок, однако правоохранители не исключают, что пострадавших может быть больше.

По данным следствия, сексуальное насилие задержанный житель Красноармейского района совершал во время своих велопрогулок. Преступник нападал на женщин, после чего скрывался с места преступления. Так было в июле 2021 года и в июне 2024-го.

- Учитывая обстоятельства расследуемого уголовного дела, а также тот факт, что обвиняемый ранее уже судим за аналогичные преступления, совершенные при схожих обстоятельствах, следователи полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать и другие лица, которые по каким-то причинам не стали обращаться в правоохранительные органы, - пояснили в СУ СКР России по Волгоградской области.

Возможных пострадавших от действий сексуального насильника просят обращаться по телефона: 8(8442)65-01-06, 8-928-656-70-09, 8-937-725-45-05 или «02».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области