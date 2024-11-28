



В Центральном районе Волгограда местные жители заметили гуляющим по улицам звезду кино Андрея Мерзликина. Как рассказали V102.RU горожане, актер направлялся по улице Советской в сторону Аллеи Героев в сопровождении спутницы.

Отметим, что в Волгоград актер приехал с проектом «Искусство побеждать». Сегодня вечером в Волгоградской филармонии заслуженный артист прочтет со сцены фрагменты знаменитого романа «Они сражались за Родину» и рассказов «Судьба человека» и «Наука ненависти». Проект реализуется Мерзликиным совместно с художественным руководителем «Калининградского областного оркестра русских народных инструментов» Антоном Жуковым.