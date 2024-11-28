Расследования

Под Волгоградом на трассе сняли на видео последствия лобового ДТП с фурой

Расследования 28.11.2024 16:54
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28.11.2024 16:54


В Михайловском районе Волгоградской области днем 28 ноября произошло лобовое столкновение фуры и «Нивы» на трассе Р-22 «Каспий». Последствия происшествия на видео сняли проезжавшие мимо водители. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на 753-м километре федеральной автодороги в 14.01. 

По предварительным данным, 59-летний водитель «Нивы», направляясь в сторону Волгограда, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN с полуприцепом, – прокомментировали происшествие ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону. 

В результате лобового столкновения водитель получил тяжелые  травмы. С предварительным диагнозом сочетанная травма мужчину доставили в Михайловскую ЦРБ.

Фото: ГБУЗ "КССМП"

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me

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