Под Волгоградом на трассе сняли на видео последствия лобового ДТП с фурой





В Михайловском районе Волгоградской области днем 28 ноября произошло лобовое столкновение фуры и «Нивы» на трассе Р-22 «Каспий». Последствия происшествия на видео сняли проезжавшие мимо водители.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на 753-м километре федеральной автодороги в 14.01.

– По предварительным данным, 59-летний водитель «Нивы», направляясь в сторону Волгограда, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN с полуприцепом, – прокомментировали происшествие ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.

В результате лобового столкновения водитель получил тяжелые травмы. С предварительным диагнозом сочетанная травма мужчину доставили в Михайловскую ЦРБ.

Фото: ГБУЗ "КССМП"

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me