В автокатастрофе под Волгоградом разбились жители Фролово





Появились новые подробности о жертвах столкновения иномарки с фурой на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в жуткой аварии погибли жители Фролово.

По информации Госавтоинспекции, ДТП унесло жизни 51-летнего водителя автомобиля Chery Tiggo. Кроме того, погибли находившиеся на пассажирском сидении девочки 7 и 8 лет, а также 47-летняя женщина. Ещё одна 51-летняя пассажирка в настоящее время находится в больнице.

Напомним, ранее стало известно, что именно водитель Chery Tiggo спровоцировал столкновение с грузовиком DAF. По неизвестной причине легковой автомобиль на пустой дороге выехал на встречную полосу. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор фуры.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области