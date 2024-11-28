Сады Придонья профинансировали капремонт Паньшинской школы





В рамках реализации подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» Паньшинская средняя школа получила шанс на новое будущее. Этому активно содействовала компания «Сады Придонья».

27 ноября 2024 года прошло торжественное открытие Паньшинской средней школы после капитального ремонта. Здание школы, как снаружи, так и внутри полностью преобразилось, чему были рады педагоги, ученики и их родители, собравшиеся в этот день. Чтобы такое событие состоялось, была проделана огромная работа со стороны региональных властей, компании «Сады Придонья».





По случаю нового дня рождения в школу приехали гости, в числе которых президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин, председатель Волгоградской областной Думы Александр. Блошкин, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина, ректор Волгоградского аграрного университета Виталий Цепляев, глава Городищенского района Сергей. Будников, и все те, кто принимал непосредственное участие в этом важном и большом проекте.

— Ровно 25 лет назад была построена эта школа, и вот пришло время ей возродиться как птице Феникс, — сказал в своем приветственном слове Андрей. Самохин. — В результате настоящей командной работы руководителей региона и компании «Сады Придонья» получился объект, которым можно гордиться. Будем надеяться, что у школы есть хорошее завтра. Качественное образование важно для каждого из нас, ведь в нем заключается будущее наших детей и развитие страны.

Действительно, полноценный ремонт здания не проводился с 1999 года, то есть со дня ввода его в эксплуатацию. Благодаря государственной программе школа получила возможность для серьезной модернизации инфраструктуры. Компания «Сады Придонья» поддерживая позицию администрации региона в том, что дети вне зависимости от места проживания должны расти и учиться в комфортных условиях, отвечающих современным нормам и требованиям, приняла участие в финансировании капремонта на благотворительной основе.

— Сегодня в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования в волгоградском регионе капитально ремонтируется сразу 60 школьных зданий. Но Паньшинской школе повезло, у нее есть Сады Придонья, — подчеркнул на открытии председатель облдумы Александр Блошкин. — К той сумме, выделенной на федеральную программу, компания добавила средства с тройным коэффициентом, и появился такой замечательный объект образования.





В апреле подрядчики, которые были определены в ходе тендера, вышли на объект. Финансирование со стороны компании «Сады Придонья» помогло расширить объем и улучшить качество строительных работ. В здании обновлены все коммуникации, установлена система безопасности, выполнен ремонт кровли, фасада, внутренних помещений.





Некоторые работы полностью взяла на себя компания. Особо стоит отметить художественную сторону оформления пространства, в котором участвовали дизайнеры и художники. К примеру, на стене фасада авторы создали живой рисунок счастливого улыбающегося ребенка, а в столовой изобразили детей с большой корзиной яблок в руках.





Пристальное внимание компания уделила проекту модернизации столовой. В новом пищеблоке предусмотрено все, включая современные цеха, холодильные шкафы, оборудование для выпечки хлебобулочных изделий, кухонные комбайны, современная линия раздачи, мебель.





Сейчас школа соответствует всем современным требованиям, как к комплексной безопасности, так и к образовательному процессу. Это настоящее место гармоничного развития детей.





На празднике прозвучало множество теплых поздравлений, пожеланий и слов благодарности. После экскурсии по обновленной школе все гости отметили насколько она

стала яркой, современной и непохожей на другие.













По словам первого вице-президента по производству Ивана Самохина, чтобы предприятие развивалось, и здесь жили люди, рождались дети, росли профессионалы, необходимо улучшать социальную инфраструктуру. Школа — неотъемлемая ее составляющая.

Для справки

На время ремонта занятия школьников проводились в соседнем здании детского сада. На сегодняшний день школу посещают 250 детей, живущих в близлежащих хуторах Паньшино, Сакарка, Донской и поселке Сады Придонья.

Кроме этого был решен еще один немаловажный вопрос — строительство прямой асфальтированной дороги, ведущей из поселка Сады Придонья к школе, которая до этого просто отсутствовала. Ее протяженность чуть более 1 километра и теперь дорога детей в школу из Садов Придонья станет быстрой и безопасной. Проект осуществлялся совместно с администрацией Паньшинского сельского поселения.

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