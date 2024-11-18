В России вырастут штрафы за нарушения ПДД с января 2025 года





В России с 1 января следующего года могут вырасти штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях разрабатываются в правительстве, передает V102.RU со ссылкой на «Ведомости».

К примеру, за нарушение правил использования ремней безопасности предлагают увеличить штраф с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения штраф увеличится с 30 000 до 45 000 тысяч рублей. Также увеличится сумма штрафов по превышению скоростного режима – с 500-5000 на 750-7500 рублей. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 рублей, а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 рублей.

Изменится и порядок оплаты по «скидкам». Так, если ранее в течение 20 дней можно было заплатить лишь 50%, то после принятия поправок срок периода оплаты со скидкой увеличится до 30 дней, однако сумма обязательной оплаты вырастет до 75% от штрафа.