Общество 28.11.2024 18:33
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28.11.2024 18:33
В Иловлинском районе Волгоградской области затруднено движение на федеральной трассе Р-22 «Каспий» из-за крупного ДТП, унесшего жизни двоих детей и двоих взрослых. Как сообщает V102.RU, в связи с дорожно-транспортным организовано реверсивное движение.
- В настоящий момент на месте инцидента проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятий. После их окончания дорожники очистят проезжую часть и движение будет обеспечено в полном объеме, – пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.
Напомним, трагедия произошла на 886-м километре автотрассы. Четыре человека погибли, ещё один доставлен с травмами в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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