







В Иловлинском районе Волгоградской области затруднено движение на федеральной трассе Р-22 «Каспий» из-за крупного ДТП, унесшего жизни двоих детей и двоих взрослых. Как сообщает V102.RU, в связи с дорожно-транспортным организовано реверсивное движение.





- В настоящий момент на месте инцидента проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятий. После их окончания дорожники очистят проезжую часть и движение будет обеспечено в полном объеме, – пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.





Движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.





Напомним , трагедия произошла на 886-м километре автотрассы. Четыре человека погибли, ещё один доставлен с травмами в больницу.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области