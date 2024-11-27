Федеральные новости

Госдума приняла закон о запрете продажи зажигалок и газовых баллонов детям

Федеральные новости 27.11.2024 13:42
0
27.11.2024 13:42


Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи газосодержащих товаров несовершеннолетним. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парламента, нарушение закона будет караться штрафами от 60 до 600 тысяч рублей. 

Как ранее сообщалось информагентством, физические лица должны будут заплатить до 60 тысяч рублей, должностные лица - до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться до 600 тысяч рублей.

По мнению депутатов, законопроект обезопасит молодое поколение от токсикомании. 

— Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы, — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.

С 2016 года от данного вида наркомании погибли более 800 несовершеннолетних. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
27.11.2024 09:48
Федеральные новости 27.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2024 06:46
Федеральные новости 27.11.2024 06:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.11.2024 21:22
Федеральные новости 21.11.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2024 20:24
Федеральные новости 19.11.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2024 11:48
Федеральные новости 19.11.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2024 07:03
Федеральные новости 19.11.2024 07:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2024 15:41
Федеральные новости 18.11.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.11.2024 10:26
Федеральные новости 15.11.2024 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2024 13:27
Федеральные новости 14.11.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2024 11:41
Федеральные новости 13.11.2024 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
12.11.2024 17:36
Федеральные новости 12.11.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.11.2024 15:44
Федеральные новости 12.11.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.11.2024 11:24
Федеральные новости 12.11.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.11.2024 12:35
Федеральные новости 11.11.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.11.2024 11:02
Федеральные новости 10.11.2024 11:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:36
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ и ОГЭ для поступающих в колледжиСмотреть фотографии
17:10
Волгоградцы стали чаще посещать криптобиржи на фоне роста курса биткоинаСмотреть фотографии
16:26
Последние в 2024 году бесплатные электрички назначили в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:18
Белорусская делегация назвала передовым опыт организации школьного питания в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:43
Болельщики «Ротора» цветами почтят память Юрия Кушнарёва на ближайшем матчеСмотреть фотографии
15:31
Волгоградская область отправила 20 мотобайков в зону СВОСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде юный рецидивист отсидит 5 лет за кражу 650 рублейСмотреть фотографии
15:12
Адвокат водителя BMW заявил на шоу Малахова о заказной травле Пака в СМИСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом сиротам присудили 5 млн рублей за сгоревших заживо родителейСмотреть фотографии
13:42
Госдума приняла закон о запрете продажи зажигалок и газовых баллонов детямСмотреть фотографии
13:34
Волгоград и Волжский остались в хвосте рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
12:56
Волгоградский коммерсант превратил сырого лосося в жареную семгуСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде осудят водителя «Лады» за 1 кг мефедрона под сиденьемСмотреть фотографии
12:47
Потому что мы — семья. «Ростелеком» запускает второй сезон трогательного кинопроектаСмотреть фотографии
12:41
Волгоградские врачи 21 минуту заводили сердце пациента и спасли егоСмотреть фотографии
12:03
Труп многодетного жителя Волгоградской области обнаружили в гаражеСмотреть фотографии
11:53
Волгоградцы поддержали запрет подросткам езды на электросамокатахСмотреть фотографии
11:48
Опубликовано видео столкновения автобуса №123 Волжский-Волгоград и таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Именитые спортсмены и простые болельщики: в Волгограде прощаются с комментатором Юрием КушнарёвымСмотреть фотографии
10:54
Александр Бастрыкин заинтересовался стрельбой в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде отчитались о восстановлении асфальта после ремонта на теплосетяхСмотреть фотографии
10:17
Рассекреченную историю «желтого дома» расскажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Силовики предотвратят условный теракт на транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Магнитная буря обещает подпортить конец рабочей недели волгоградцамСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде кроссовер снес девушку-пешехода у «Акварели»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Путин установил в ВС РФ День морской пехотыСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде новую круговую развязку на ул. Гамзатова доведут до ума за 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:19
Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговые терминалы с бесплатной связьюСмотреть фотографии
09:14
Оперативники МВД задержали представлявшихся корреспондентами СМИ ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
К Волгограду вновь присмотрелись из космосаСмотреть фотографии
 