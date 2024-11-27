



Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи газосодержащих товаров несовершеннолетним. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парламента, нарушение закона будет караться штрафами от 60 до 600 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось информагентством, физические лица должны будут заплатить до 60 тысяч рублей, должностные лица - до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться до 600 тысяч рублей.

По мнению депутатов, законопроект обезопасит молодое поколение от токсикомании.

— Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы, — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.

С 2016 года от данного вида наркомании погибли более 800 несовершеннолетних.