Волгоградские гандболистки сыграли за сборные России





Гандболистки «Динамо-Синары» Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина 26 и 27 ноября сыграли за главную сборную России в товарищеских матчах против сборной Беларуси в Минске, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

Российская национальная команда одержала две уверенные победы над белорусскими соперницами. В стартовой игре подопечные Людмилы Бодниевой не оставили шансов хозяйкам уже по итогам первого тайма, который гости уверенно выиграли с разницей в 14 мячей — 22:8. После перерыва преимущество россиянок выросло еще больше. Наши гандболистки показали большую разницу в классе, победив с общим счетом 43:21. Шкитина отличилась трижды, а Долматова дважды поразила ворота.

На следующий день команды встретились вновь. На этот раз российские гандболистки оторвались от оппоненток на меньшее расстояние к концу первого тайма — 17:8. Как и в прошлом поединке, белорусские спортсменки не сумели отыграться во второй половине, снова уступив гостям со счетом 18:34. Анастасии Шкитиной удался один точный выстрел в этом матче, Екатерина Долматова оформила дубль.

Также отметим, что в составе победительниц принимали участие уроженка Волгограда и олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, ныне выступающая за французский «Брест», а также бывшие игроки «Динамо-Синары». В частности, голкипер Анна Верещак и Варвара Семина, которые в летнее межсезонье из стана бело-голубых перешли в московский ЦСКА.





Кроме того, в Минске в рамках тренировочных сборов товарищеские матчи провели между собой сборные России и Беларуси возрастной категории до 17 лет. И россиянки под руководством Оксаны Роменской праздновали успех в обоих поединках со счетом 34:20 и 28:19 при непосредственном участии волгоградских гандболисток из команд структуры «Динамо-Синары» — Софьи Скрипник, Кристины Климовой, Малики Джавадовой и Ульяны Куценко.

Также молодежная сборная России в столичном регионе сыграла контрольные матчи против клубов отечественной Суперлиги. В первом поединке подмосковная «Звезда» обыграла молодежку — 41:30. В составе сборной по два раза отличились динамовки — Мария Гривина и Валентина Минченко. А вот во второй игре подопечные Ольги Акопян оформили викторию в битве с московским «Лучом» — 28:23. На счету Минченко оказалось три мяча, Гривина и еще одна гандболистка «Динамо-Синары-2» Арина Прокофьева отметились по одному точному броску.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев