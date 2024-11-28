«Выдерживали далеко не все»: в Волгограде ветераны СВО рассказали о боевых буднях, подвигах и наградах





28 ноября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла церемония вручения наград ветеранам специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», ордена и медали были переданы 13 военнослужащим, которые отличились во время выполнения опасных боевых задач и получили тяжёлые увечья.

В мероприятии также приняли участие представители региональной администрации, ветеранских организаций, школьники, кадеты, юнармейцы, а также родственники и боевые товарищи награждённых.

Церемония началась с выноса флага России военнослужащими роты почётного караула, а также минуты молчания, которой собравшиеся почтили память защитников отечества, погибших в боях СВО.

Награды ветеранам сегодня вручали заместитель председателя облкомказачества Андрей Дудников, а также врио военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин.

Приказом президента Владимира Путина орденом Мужества награждён Артём К.

Медали «За храбрость» II степени главнокомандующим удостоены:

Константин В.

Павел Д.

Степан С.

Эдуард К.

Владимир М.

Алексей Н.

Дмитрий Л.

Сергей П.

Также сегодня были вручены комплекты Медали Суворова. К этой награде представлены:

Гасан А.

Сергей В.

Медали «За отвагу» переданы:

Александру В.

Леониду Г.





Сегодня организаторы сделали исключение, изменив церемониал. Во время передачи ордена Мужества представители администрации и военного комиссариата не стали вызывать бойца, а сами подошли к Артёму К., чтобы вручить ему высокую награду. Всё дело в том, что во время боевых действий мужчина потерял зрение.

- Воевал я в составе пехоты мотострелкового подразделения на Ореховском участке фронта, в Работино. Как вы знаете, в 2023 году здесь шли ожесточённые бои. В один из дней нам поставили боевую задачу. Началась переброска к нужному месту, и в какой-то момент произошёл прилёт. Многие сильно пострадали. Меня также ранило осколками. После я попал в Москву, в госпиталь. Туда приехали и мои родители. Конечно, мама очень сильно переживала, - подчеркнул боец.

Сам Артём родом из села Абганерово Октябрьского района Волгоградской области. Сейчас мужчине по-прежнему требуется реабилитация и помощь узкопрофильных специалистов.

Павел Д. сегодня был награждён медалью за храбрость второй степени. Мужчина попал на передовую во время частичной мобилизации.

- 22 сентября объявили о мобилизации. Буквально на следующий день по повестке явился в военкомат. Как такового боевого опыта у меня до этого не было. Как и у большинства, за плечами лишь срочная служба. Награда меня искала больше года. Воевали мы под Марьинкой. Спустя несколько недель после мобилизации, в ноябре 2022 года, мы выходили на бой. К сожалению, троих ребят мы в том сражении потеряли. Сегодня здесь в зале как раз присутствуют их жёны. Несмотря на атаки украинцев, всё же продержались до утра, когда пришло подкрепление. Среди моих сослуживцев сегодня здесь же был награждён и Леонид Г. В том бою мы вместе сражались. Он также был ранен, - добавил ветеран СВО.





Ещё один боец Дмитрий О. с позывным «Тёзка» ушёл на фронт добровольцем.

- Я участвовал в боях с октября 2022 года в составе артиллерии мотострелкового полка 43-й дивизии. Боевого опыта не имел, но мне во многом помогли профессиональные навыки. Я майор полиции в запасе. За плечами командировка в Северную Осетию. Уволился на пенсию в 2014 году. Наше подразделение было сформировано из добровольцев. Люди сознательно туда шли, чтобы помочь родине и испытать себя. Конечно, многие не выдерживали. Уходили. Но мне удалось привыкнуть и к постоянным прилётам, и к военному быту.

Дмитрий был комиссован по ранению.

- Не знаю, слышали ли вы про польские миномёты? У них особая конструкция, которая полностью гасит выход. Как результат, к обстрелу нельзя подготовиться. Ты слышишь, когда уже произошёл прилёт и снаряд разорвался где-то поблизости. Одним из таких выстрелов я и был ранен, - добавляет боец.

Сейчас Дмитрий строит планы на будущее и постепенно возвращается к мирной жизни. Как и другие бойцы, мужчина верит, что победа вскоре будет за нами и не только ему, но и его боевым товарищам удастся вернуться домой.