В России введут штрафы за нарушения правил содержания домашних животных





В России планируется ввести штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», такой законопроект комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.

Предполагалось, что максимальный штраф составит 10 тысяч рублей. Однако ко второму чтению к документу поступили поправки об увеличении суммы. Так, нарушителям будет грозить до 3 тысяч рублей, должностным лицам до 15 тысяч, а организациям – до 30 тысяч рублей.

Закон, по мнению депутатов, необходим для установления ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных. Штрафом будут караться нарушители, выгуливающие своих питомцев без намордников и на детских площадках.