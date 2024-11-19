Федеральные новости

В России введут штрафы за нарушения правил содержания домашних животных

Федеральные новости 19.11.2024 07:03
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19.11.2024 07:03


В России планируется ввести штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», такой законопроект комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении. 

Предполагалось, что максимальный штраф составит 10 тысяч рублей. Однако ко второму чтению к документу поступили поправки об увеличении суммы. Так, нарушителям будет грозить до 3 тысяч рублей, должностным лицам до 15 тысяч, а организациям – до 30 тысяч рублей. 

Закон, по мнению депутатов, необходим для установления ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных. Штрафом будут караться нарушители, выгуливающие своих питомцев без намордников и на детских площадках. 

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