МЧС: под Волгоградом взорвали авиабомбу ФАБ-100

Общество 28.11.2024 16:36
0
28.11.2024 16:36
Пиротехники Донского спасательного центра МЧС обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, ФАБ-100 был обнаружен при проведении земляных работ в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Снаряд был уничтожен сегодня в Городищенском районе в безлюдном месте и с соблюдением всех мер предосторожности.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
«Выдерживали далеко не все»: в Волгограде ветераны СВО рассказали о боевых буднях, подвигах и наградах28.11.2024 16:14
Общество 28.11.2024 16:14
Волгоградцы заметили гуляющим по городу звезду кино Андрея Мерзликина28.11.2024 16:03
Общество 28.11.2024 16:03
Волгоградские энергетики пройдут подготовку в кадровый резерв28.11.2024 15:34
Общество 28.11.2024 15:34
Участнице Сталинградской битвы Таисии Карповой исполнился 101 год28.11.2024 14:29
Общество 28.11.2024 14:29
В Волгограде определят самые успешные PR-проекты уходящего года28.11.2024 12:42
Общество 28.11.2024 12:42
В центре Волгограда около Крымского моста подсветят 10 многоэтажек28.11.2024 11:55
Общество 28.11.2024 11:55
В Средней Ахтубе экскаватор ушёл под землю во время сноса МКД28.11.2024 11:01
Общество 28.11.2024 11:01
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам28.11.2024 11:00
Общество 28.11.2024 11:00
На «Волгоград Арене» 1 декабря прозвучат аплодисменты в память о Юрии Кушнарёве28.11.2024 10:54
Общество 28.11.2024 10:54
«Переключились и на кошек»: в поселке Волгограда продолжается массовая травля животных28.11.2024 10:36
Общество 28.11.2024 10:36
Суд обязал облздрав отремонтировать древнюю больницу в Волгограде28.11.2024 10:17
Общество 28.11.2024 10:17
Бронирование открыто: где отдохнуть в Волгоградской области с детьми с пользой для здоровья28.11.2024 10:10 Реклама
Общество 28.11.2024 10:10 Реклама
В Волгограде полиция разыскивает пропавшего из больницы подростка28.11.2024 09:46
Общество 28.11.2024 09:46
«Да кому оно надо?»: «золотые» ценники на икру распугали волгоградских покупателей28.11.2024 08:02
Общество 28.11.2024 08:02
В Волгограде депутаты решили поощрить городских чиновников на 25 млн рублей28.11.2024 07:37
Общество 28.11.2024 07:37