Общество

МЧС: под Волгоградом взорвали авиабомбу ФАБ-100

Общество 28.11.2024 16:36
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28.11.2024 16:36


Пиротехники Донского спасательного центра МЧС обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, ФАБ-100 был обнаружен при проведении земляных работ в Краснооктябрьском районе Волгограда. 
Снаряд был уничтожен сегодня в Городищенском районе в безлюдном месте и с соблюдением всех мер предосторожности. 
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)

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