В Волгограде пенсионерка отдала 40 тысяч лжемедику





В Волгограде 70-летняя пенсионерка из Дзержинского района попала на уловки мошенников. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, под видом сотрудника регистратуры районной поликлиники злоумышленник выманил у волгоградки 40 тысяч рублей.

Выяснилось, что аферист в мессенджере убедил пенсионерку в возможности получении медицинской услуги, для которой ей необходимо было установить специальное приложение на телефон. В итоге женщина скачала программу, дающую удаленный доступ к управлению смартфоном и банковскому приложению. С помощью нее аферисты списали со счета все денежные накопления женщины.

В полиции напоминают, что представители организаций и ведомств не будут просить устанавливать сторонние приложения. Если от вас требуют совершить данные действия, то перезвоните на официальный номер организации, от которой якобы действуют аферисты, и уточните все подробности.