Участнице Сталинградской битвы Таисии Карповой исполнился 101 год





В Новоаннинском районе Волгоградской области 28 ноября со 101-м Днем рождения поздравили участницу Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны Таисию Тихоновну Карпову.

Как рассказали в редакции газеты «Авангард», в 1942 году Таисия, будучи 18-летней девушкой, помогала защитникам Сталинграда в прифронтовом госпитале.

– Таисия Тихоновна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями за Отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, благодарственными письмами за отличные боевые действия при прорыве немцев западнее Одера, за овладение городом и крепости Кюстрин и другими наградами, – перечисляют журналисты районной газеты. – После войны Таисия Тихоновна проживала в хуторе Черкесовском Новоаннинского района, где работала в Бударинской школе.

В мирной жизни участница Сталинградской битвы воспитала двоих сыновей. Сегодня Таисия Тихоновна – бабушка четверых внуков, прабабушка восьмерых правнуков и одного праправнука.

Фото: газета «Авангард»