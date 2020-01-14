



Волгоград занял последнее место среди 23 крупнейших региональных центров России по уровню средней зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102», данные по уровню зарплаты опубликовал аналитический центр «Авито Работа». Так, этот показатель в Волгограде по итогам 2019 года составил 29870 рублей. В Тольятти средняя зарплата составила 30370 рублей, в Ульяновске – 30420 рублей. Больше всех зарабатывали в прошлом году в Москве – 57500 рублей, в Санкт-Петербурге – 47900 рублей, в Екатеринбурге – 39490 рублей. На юге России самый высокий показатель средней зарплаты в Краснодаре – 37930 рублей. Но и в Ростове-на-Дону он выше, чем в Волгограде – 36160 рублей. Даже в Саратове средняя зарплата больше, чем в городе-герое – 30870 рублей.



