Федеральные новости

Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центров

Федеральные новости 14.01.2020 13:25
24
14.01.2020 13:25


Волгоград занял последнее место среди 23 крупнейших региональных центров России по уровню средней зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102», данные по уровню зарплаты опубликовал аналитический центр «Авито Работа». Так, этот показатель в Волгограде по итогам 2019 года составил 29870 рублей. В Тольятти средняя зарплата составила 30370 рублей, в Ульяновске – 30420 рублей. Больше всех зарабатывали в прошлом году в Москве – 57500 рублей, в Санкт-Петербурге – 47900 рублей, в Екатеринбурге – 39490 рублей. На юге России самый высокий показатель средней зарплаты в Краснодаре – 37930 рублей. Но и в Ростове-на-Дону он выше, чем в Волгограде – 36160 рублей. Даже в Саратове средняя зарплата больше, чем в городе-герое – 30870 рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Федеральные новости
15.01.2020 17:45
Федеральные новости 15.01.2020 17:45
4 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2020 13:55
Федеральные новости 12.01.2020 13:55
5 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
11.01.2020 13:07
Федеральные новости 11.01.2020 13:07
54 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
06.01.2020 21:46
Федеральные новости 06.01.2020 21:46
4 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
06.01.2020 13:20
Федеральные новости 06.01.2020 13:20
34 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
03.01.2020 15:36
Федеральные новости 03.01.2020 15:36
6 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2019 16:39
Федеральные новости 30.12.2019 16:39
4 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2019 18:25
Федеральные новости 28.12.2019 18:25
0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2019 18:33
Федеральные новости 26.12.2019 18:33
20 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.12.2019 16:49
Федеральные новости 25.12.2019 16:49
29 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
19.12.2019 21:21
Федеральные новости 19.12.2019 21:21
6 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
19.12.2019 18:51
Федеральные новости 19.12.2019 18:51
21 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2019 14:13
Федеральные новости 17.12.2019 14:13
14 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2019 14:36
Федеральные новости 16.12.2019 14:36
55 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2019 14:27
Федеральные новости 16.12.2019 14:27
2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:27
Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства РоссииСмотреть фотографии
18:07
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосованияСмотреть фотографии
17:47
После послания Путина Медведев заявил об отставке Правительства РоссииСмотреть фотографии
17:45
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на СахалинеСмотреть фотографии
16:44
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПКСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:05
«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента РоссииСмотреть фотографии
15:57
«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи ПутинаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области появятся два новых кладбищаСмотреть фотографии
15:22
«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедомСмотреть фотографии
14:37
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые мерыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурсаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропалСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области пьяный водитель сбил женщину с грудничком в коляске (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Здесь ели мэры и боксеры: в Волгограде от популярного кафе остался один «скелет»Смотреть фотографии
10:10
Депутаты Волгоградской облдумы отправятся на юг в новом составеСмотреть фотографии
09:55
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП ВолгоградаСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительствоСмотреть фотографии
20:30
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых автоСмотреть фотографии
17:21
Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музееСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:24
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
15:20
Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со СлуцкимСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажиСмотреть фотографии
13:25
Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центровСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиковСмотреть фотографии
10:50
Как экс-депутат сдал ФСБ бывшего вице-мэра Волгограда: подробности из зала суда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 