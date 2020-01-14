









Сегодня в Центральном суде Волгограда началось первое судебное заседание по обвинению бывшего вице-мэра Андрея Доронина в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, по материалам следствия, Доронин был в приятельских отношениях с бывшим депутатом гордумы Алексеем Зверевым, одним из фигурантов громкого дела о махинациях с автостраховками. В апреле-мае 2019 года Доронин позвонил Звереву и предложил решить вопрос о прекращении уголовного преследования за 15 миллионов рублей. Никаких действий на самом деле Андрей Доронин предпринимать не собирался, а вознамерился их присвоить. Звереву же он пояснил, что передаст деньги сотрудникам СУ СК и УФСБ для решения вопроса. Сумму было предложено передавать частями. Первая – в размере 2,5 миллиона рублей – предназначалась за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Затем нужно было заплатить еще 5 миллионов за прекращение уголовного дела, а потом – еще 7,5 миллиона рублей. Как полагает следствие, бывший вице-мэр Волгограда решил остановиться на первой части предполагаемой суммы, так как, по его разумению, меру пресечения Звереву и так бы изменили, но фигурант уголовного дела мог бы подумать, что это стало возможным благодаря его посредничеству. Интересная подробность - из 2,5 млн рублей, переданных Зверевым Доронину, часть купюр была в виде "куклы".

Алексей Зверев согласился на предложение Андрея Доронина, но сообщил об этом в ФСБ. 4 июля Зверев и Доронин встретились на парковке около кафе на улице Советской, проехали в машине на улицу Чуйкова, где Зверев передал Доронину 2,5 миллиона рублей. После чего «посредника» задержали сотрудники ФСБ.





Андрей Доронин вину свою признал и заявил о рассмотрении дела в особом порядке – без судебного следствия. Ходатайство подсудимого было удовлетворено. Однако гособвинитель попросил отложить судебное заседание для подготовки к прениям.

Напомним, Андрей Доронин находится под домашним арестом с 5 июля прошлого года.



