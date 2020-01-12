Хуже только в Кабардино-Балкарии: бюджет развития Волгоградской области признали скупым

Экономика 12.01.2020 12:42
14
12.01.2020 12:42
Волгоградская область стала одним из аутсайдеров среди регионов России по расходам на душу населения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие данные приведены ресурсом Бюджет.ru. Согласно исследованию, в год на каждого жителя региональная казна в 2020 году потратит всего лишь 43,3 тысячи рублей. Хуже только в Кабардино-Балкарии, где этот показатель составляет 41,2 тысячи рублей на человека. Среди регионов-аутсайдеров также Ставропольский край (44,3 тысячи рублей), Дагестан (44,9 тысяч рублей), Ивановская область (45,1 тысяча рублей). В Астрахани, например, на каждого жителя будет приходиться 50,1 тысячи рублей расходов. По объему доходов бюджета традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Больше всего трат бюджета на каждого жителя приходится на Чукотке – 809,5 тысячи рублей.
Напомним, доходы бюджета Волгоградской области составят на 2020 год 108,9 миллиарда рублей, расходы – 108,7 миллиарда рублей. Депутаты Волгоградской областной думы, которые приняли главный финансовый документ, выражали гордость по поводу того, что бюджет является профицитным и социальным. В частности, председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявлял, что «это бюджет развития» и «такая бюджетная обеспеченность создает надежную финансовую основу для дальнейшего социально-экономического развития региона, повышения качества жизни людей».
Реклама
В Волгограде упорно ищут покупателей для скандального недостроя10.01.2020 17:49
Решили миром: уволенного главреда "Урюпинской правды" в Волгоградской области вернули на работу10.01.2020 17:36
ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры10.01.2020 16:15
Региональный фонд капремонта готовится к строительному сезону-202010.01.2020 15:37
Цеха, трубы и даже ФОК: в Волгограде распродают имущество завода - банкрота09.01.2020 15:43
На Гремячинском ГОКе обсудили точки взаимодействия бизнеса и власти Волгоградской области09.01.2020 12:24
«Красный Октябрь» прошел ресертификацию по системе «Военный регистр»09.01.2020 09:54
Гостиницу «Октябрьская» в центре Волгограда продали за 54 миллиона рублей04.01.2020 11:20
В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких сел03.01.2020 11:58
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники30.12.2019 16:45
РИТЭК: новый год – новые планы30.12.2019 08:00
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – наши общие задачи в наступающем году28.12.2019 08:23
Минус три тысячи человек: в Волгоградской области остается все меньше работающих27.12.2019 14:36
В Волгоградской области подорожает электроэнергия27.12.2019 13:38
Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам27.12.2019 10:00
Реклама