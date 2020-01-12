Хуже только в Кабардино-Балкарии: бюджет развития Волгоградской области признали скупым





Волгоградская область стала одним из аутсайдеров среди регионов России по расходам на душу населения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие данные приведены ресурсом Бюджет.ru. Согласно исследованию, в год на каждого жителя региональная казна в 2020 году потратит всего лишь 43,3 тысячи рублей. Хуже только в Кабардино-Балкарии, где этот показатель составляет 41,2 тысячи рублей на человека. Среди регионов-аутсайдеров также Ставропольский край (44,3 тысячи рублей), Дагестан (44,9 тысяч рублей), Ивановская область (45,1 тысяча рублей). В Астрахани, например, на каждого жителя будет приходиться 50,1 тысячи рублей расходов. По объему доходов бюджета традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Больше всего трат бюджета на каждого жителя приходится на Чукотке – 809,5 тысячи рублей.

Напомним, доходы бюджета Волгоградской области составят на 2020 год 108,9 миллиарда рублей, расходы – 108,7 миллиарда рублей. Депутаты Волгоградской областной думы, которые приняли главный финансовый документ, выражали гордость по поводу того, что бюджет является профицитным и социальным. В частности, председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявлял, что «это бюджет развития» и «такая бюджетная обеспеченность создает надежную финансовую основу для дальнейшего социально-экономического развития региона, повышения качества жизни людей».



