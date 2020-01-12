Экономика

Хуже только в Кабардино-Балкарии: бюджет развития Волгоградской области признали скупым

Экономика 12.01.2020 12:42
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12.01.2020 12:42


Волгоградская область стала одним из аутсайдеров  среди регионов России по расходам на душу населения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие данные приведены ресурсом Бюджет.ru. Согласно исследованию, в год на каждого жителя региональная казна в 2020 году потратит всего лишь 43,3 тысячи рублей. Хуже только в Кабардино-Балкарии, где этот показатель составляет 41,2 тысячи рублей на человека. Среди регионов-аутсайдеров также Ставропольский край (44,3 тысячи рублей), Дагестан (44,9 тысяч рублей), Ивановская область (45,1 тысяча рублей). В Астрахани, например, на каждого жителя будет приходиться  50,1 тысячи рублей расходов. По объему доходов бюджета традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Больше всего трат бюджета на каждого жителя приходится на Чукотке – 809,5 тысячи рублей. 
Напомним, доходы бюджета Волгоградской области составят на 2020 год 108,9 миллиарда рублей, расходы – 108,7 миллиарда рублей. Депутаты Волгоградской областной думы, которые приняли главный финансовый документ, выражали гордость по поводу того, что бюджет является профицитным  и социальным.  В частности, председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявлял, что «это бюджет развития» и «такая бюджетная обеспеченность создает надежную финансовую основу для дальнейшего социально-экономического развития региона, повышения качества жизни людей».

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