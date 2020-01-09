Банда автомошенников идет под суд за инсценировку 79 ДТП в Волгограде и Подмосковье

Расследования 09.01.2020 16:37
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09.01.2020 16:37
Дело мошенничестве на 22 миллиона рублей в сфере автострахования дошло до суда в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, десять человек в возрасте от 27 до 37 лет, в зависимости от роли каждого, обвиняются в создании преступного сообщества, покушении на мошенничество в сфере автострахования, понуждение к совершению сделки, покушении на мошенничество в составе организованной группы. Трое являются организаторами преступного сообщества, а 7 - участниками.
По версии следствия, обвиняемые с июля 2015 года по сентябрь 2016 года на территории Волгоградской и Московской областей совершили 79 эпизодов хищений и покушений на хищения денежных средств страховых компаний путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий.
В целях устранения конкуренции участники преступного сообщества оказывали физическое и психологическое воздействие на иных аварийных комиссаров для отказа от совершения сделок, связанных с оказанием услуг гражданам в сфере автострахования.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях организаторы и участники преступного сообщества не признают.
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