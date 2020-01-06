Правительство РФ выделило Волгоградской области 2 миллиарда рублей на новый корпус онкологии

Здравоохранение 06.01.2020 21:46
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06.01.2020 21:46
Правительство России распределило субсидии регионам в рамках софинансирования строительства ряда объектов здравоохранения на 2020-2022 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. В списке получателей федеральных денег и Волгоградская область. В 2020 году регион получит 1 миллиард 47 миллионов 540 тысяч рублей на строительство лечебно-консультационного центра Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Еще 1 миллиард 89 миллионов 440 тысяч на окончание строительства в регион поступят в 2021 году. Всего регионам выделено 95 миллиардов рублей.
Напомним, строительство лечебно-консультационного центра началось в прошлом году. В новом корпусе Волгоградского онкологического центра расположатся взрослая поликлиника, детский центр онкологии, гематологии и иммунологии, рентгенохирургическое отделение, реанимация и палаты интенсивной терапии. За одну смену учреждение сможет принимать до 700 пациентов. Объект предполагается ввести в эксплуатацию в 2021 году.
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