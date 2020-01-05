Губернатор анонсировал капитальную реконструкцию ТЮЗа в Волгограде

Культура 05.01.2020 12:49
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05.01.2020 12:49
О том, что началась подготовка к реконструкции Волгоградского театра юного зрителя заявил сегодня губернатор Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».
Андрей Бочаров, проводящий новогодние каникулы в публичном режиме нон-стоп, на 5-й день наступившего года вместе с главой города и профильными чиновниками посетил здание ТЮЗа, а затем рассказал перед камерами местных СМИ о планах. «За 50 лет существования здесь серьезных преобразований не было. Вы сами видели, что внутри нашего прославленного театра - это всё требует существенных финансовых вложений и, прежде всего, это требует подготовки необходимой документации, которая позволит выделить финансовые средства для ремонта и создания современных условия для зрителей нашего ТЮЗа.
Мы приступили к проектированию. И после этого мы приступим, ориентировочно с 21 года, к реконструкции данного объекта. Есть определённые сложности. В первую очередь связанные с инженерной инфраструктурой. Это потребует дополнительных решений. Но мы для себя ставим задачу завершить работу где-то в 23-24 году. Театр юного зрителя полностью закрыть нельзя, поэтому необходимо поэтапное решение задачи. Но если ремонт потребует закрытия помещений, то мы заранее предупредим жителей Волгоградской области, а труппа переместится на другую площадку, чтобы продолжать работать», - сказал глава региона.
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