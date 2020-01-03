









О грядущей реконструкции Волгоградского планетария заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, глава региона сегодня посетил научно-просветительское учреждение вместе с двумя своими заместителями – Александром Дорждеевым и Владимиром Попковым.

В течение 2020 года Бочаров поручил приступить к разработке технического задания, а затем и самого проекта реконструкции уникального комплекса. Основные работы начнутся в 2022 году.

Глава региона прошел по залам объекта культурного наследия, посетил смотровую площадку 26-метровой башни обсерватории. Там установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор с 800-кратным увеличением. Впервые с момента постройки в планетарии проходит обновление оборудования. Так, в Звездном зале благодаря современной системе мультиформатной проекции посетители смогут увидеть полнокупольный фильм «Разноцветная Вселенная» — показы стартуют с 20 января.

Андрей Бочаров отметил, что обязательно при проектировании следует предусмотреть элементы доступной среды, а также благоустройство территории.

Волгоградский планетарий открыли в 1954 году. Он стал третьим подобным объектом в СССР после Москвы и Киева.



