Происшествия

В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобуса

Происшествия 02.01.2020 17:29
0
02.01.2020 17:29




Дракой едва не завершилась перепалка, которую устроил мужчина с водителем автобуса №79 на юге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена потасовка. Ее свидетелями стали люди, стоящие на конечной остановке «Поселок Мачтозавод». 
Молодой человек, вид которого мог показаться окружающим нетрезвым, активно выражал какие-то претензии водителю  - при этом хватал его за грудки, обзывал, и в целом вел себя агрессивно. Сотрудник транспортного предприятия отреагировал эмоционально,  пытался утихомирить горячего парня. 
«Мужчина закричал водителю, который стоял рядом с автобусом: «Подъезжай, придурок!» После этого транспорт подъехал к остановке, водитель вышел и подошел к этому человеку», - рассказали очевидцы. 
В ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает маршрут №79, информагентству пояснили, что потасовке на улице предшествовал неприятный инцидент в салоне автобуса. «Двое мужчин вместе с приятелем ехали в этом автобусе до конечной остановки «Поселок Мачтозавод». Оба пассажира вели себя неподобающим образом – громко нецензурно выражались, дебоширили и даже пытались физически воздействовать на водителя», - рассказали в «ВАП».  Нападение  на водителя, как добавили в транспортном предприятии, не привело к срыву графика движения. «Решение о направлении заявления в полицию пока не принято», - заключили в компании.
В ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает маршрут №79, информагентству пояснили, что потасовке на улице предшествовал неприятный инцидент в салоне автобуса. «Данный мужчина вместе с приятелем ехали в этом автобусе до конечной остановки «Поселок Мачтозавод». Оба пассажира вели себя неадекватно – громко нецензурно выражались, дебоширили и даже пытались физически воздействовать на водителя», - рассказали в «ВАП».  Нападение  на водителя, как добавили в транспортном предприятии, не привело к срыву графика движения. «Решение о направлении заявления в полицию пока не принято», - заключили в компании.
Напомним, от пьяного дебоша в новогоднюю ночь пострадали аниматоры в Волжском. Двое молодых людей устроили драку с Дедом Морозом возле главной елки города. Конфликт погасили полицейские, которые задержали зачинщиков разборки. Позже инициаторов хулиганства за едва не испорченный праздник арестовали на сутки.
Автор видео: Данила Тодорович.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Происшествия
02.01.2020 10:12
Происшествия 02.01.2020 10:12
1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.01.2020 09:39
Происшествия 02.01.2020 09:39
Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.01.2020 20:51
Происшествия 01.01.2020 20:51
Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.01.2020 10:17
Происшествия 01.01.2020 10:17
Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.01.2020 10:02
Происшествия 01.01.2020 10:02
1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.12.2019 20:44
Происшествия 31.12.2019 20:44
Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.12.2019 09:53
Происшествия 31.12.2019 09:53
Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.12.2019 09:47
Происшествия 31.12.2019 09:47
Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.12.2019 15:00
Происшествия 30.12.2019 15:00
2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.12.2019 10:32
Происшествия 29.12.2019 10:32
1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.12.2019 12:37
Происшествия 28.12.2019 12:37
5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.12.2019 15:18
Происшествия 27.12.2019 15:18
22 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.12.2019 10:14
Происшествия 26.12.2019 10:14
6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.12.2019 15:56
Происшествия 25.12.2019 15:56
Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.12.2019 21:59
Происшествия 24.12.2019 21:59
2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:22
Готовьте ваши денежки: у жителей Волгоградской области возьмут больше, чем добавятСмотреть фотографии
17:29
В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Губернатор Волгоградской области не с пустыми руками заехал на Чапурниковский пост ДПССмотреть фотографии
11:04
У главной елки Волгограда стартует ежедневный показ интерактивных спектаклейСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщинойСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТПСмотреть фотографии
08:40
Дайджест главных событий в Волгоградской области 2019 годаСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Дед Мороз и «алкоголики»: у главной елки Волжского зрители подрались с аниматорамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области фотовидеофиксацию нарушений ПДД отдадут в концессию Смотреть фотографии
14:03
Первый день нового года губернатор Волгоградской области по традиции начал с поездки в медучреждениеСмотреть фотографии
13:21
Что было в Старом, что будет в Новом: волгоградцы о свершениях и ожиданияхСмотреть фотографии
11:03
Военная полиция патрулирует особые места в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елкиСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Модным цветом 2020 стал классический синийСмотреть фотографииCмотреть видео
20:44
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
18:07
Дело - не труба: глава Волгограда провожает старый год на оптимизме Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
«Они как и люди, боятся одиночества и предательства»: волгоградская семья создала дома рай для крысСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Десять человек обвиняются в инсценировках ДТП в Волгограде, Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
13:29
Владимир Путин в канун Нового года отметил заслуги двоих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Губернатор Волгоградской области посекретничал с силовиками перед встречей Нового годаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Нарядить елку по-заморски приглашает детей «Старая Сарепта» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Накануне Нового года в Волгоградской области спасатели и полицейские усилили бдительностьСмотреть фотографии
09:53
Молодой парень в Волгоградской области погиб на трассеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области виновник ДТП скрылся с места аварииСмотреть фотографии
08:47
Фотофакт-2019: каким запомнился Волгоград в Год СвиньиСмотреть фотографии
20:10
«Я бомж»: в Волгоградской области чиновники показали сироте будущую квартиру и решили ее отобратьСмотреть фотографии
16:45
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 