В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобуса











Дракой едва не завершилась перепалка, которую устроил мужчина с водителем автобуса №79 на юге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена потасовка. Ее свидетелями стали люди, стоящие на конечной остановке «Поселок Мачтозавод».

Молодой человек, вид которого мог показаться окружающим нетрезвым, активно выражал какие-то претензии водителю - при этом хватал его за грудки, обзывал, и в целом вел себя агрессивно. Сотрудник транспортного предприятия отреагировал эмоционально, пытался утихомирить горячего парня.

«Мужчина закричал водителю, который стоял рядом с автобусом: «Подъезжай, придурок!» После этого транспорт подъехал к остановке, водитель вышел и подошел к этому человеку», - рассказали очевидцы.

В ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает маршрут №79, информагентству пояснили, что потасовке на улице предшествовал неприятный инцидент в салоне автобуса. «Двое мужчин вместе с приятелем ехали в этом автобусе до конечной остановки «Поселок Мачтозавод». Оба пассажира вели себя неподобающим образом – громко нецензурно выражались, дебоширили и даже пытались физически воздействовать на водителя», - рассказали в «ВАП». Нападение на водителя, как добавили в транспортном предприятии, не привело к срыву графика движения. «Решение о направлении заявления в полицию пока не принято», - заключили в компании.