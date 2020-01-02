В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобуса

Происшествия 02.01.2020 17:29
0
02.01.2020 17:29
Дракой едва не завершилась перепалка, которую устроил мужчина с водителем автобуса №79 на юге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена потасовка. Ее свидетелями стали люди, стоящие на конечной остановке «Поселок Мачтозавод».
Молодой человек, вид которого мог показаться окружающим нетрезвым, активно выражал какие-то претензии водителю - при этом хватал его за грудки, обзывал, и в целом вел себя агрессивно. Сотрудник транспортного предприятия отреагировал эмоционально, пытался утихомирить горячего парня.
«Мужчина закричал водителю, который стоял рядом с автобусом: «Подъезжай, придурок!» После этого транспорт подъехал к остановке, водитель вышел и подошел к этому человеку», - рассказали очевидцы.
В ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает маршрут №79, информагентству пояснили, что потасовке на улице предшествовал неприятный инцидент в салоне автобуса. «Двое мужчин вместе с приятелем ехали в этом автобусе до конечной остановки «Поселок Мачтозавод». Оба пассажира вели себя неподобающим образом – громко нецензурно выражались, дебоширили и даже пытались физически воздействовать на водителя», - рассказали в «ВАП». Нападение на водителя, как добавили в транспортном предприятии, не привело к срыву графика движения. «Решение о направлении заявления в полицию пока не принято», - заключили в компании.
В ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает маршрут №79, информагентству пояснили, что потасовке на улице предшествовал неприятный инцидент в салоне автобуса. «Данный мужчина вместе с приятелем ехали в этом автобусе до конечной остановки «Поселок Мачтозавод». Оба пассажира вели себя неадекватно – громко нецензурно выражались, дебоширили и даже пытались физически воздействовать на водителя», - рассказали в «ВАП». Нападение на водителя, как добавили в транспортном предприятии, не привело к срыву графика движения. «Решение о направлении заявления в полицию пока не принято», - заключили в компании.
Напомним, от пьяного дебоша в новогоднюю ночь пострадали аниматоры в Волжском. Двое молодых людей устроили драку с Дедом Морозом возле главной елки города. Конфликт погасили полицейские, которые задержали зачинщиков разборки. Позже инициаторов хулиганства за едва не испорченный праздник арестовали на сутки.
Автор видео: Данила Тодорович.
Реклама
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщиной02.01.2020 10:12
Происшествия 02.01.2020 10:12
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТП02.01.2020 09:39
Происшествия 02.01.2020 09:39
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)01.01.2020 20:51
Происшествия 01.01.2020 20:51
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешехода01.01.2020 10:17
Происшествия 01.01.2020 10:17
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкой01.01.2020 10:02
Происшествия 01.01.2020 10:02
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газом31.12.2019 20:44
Происшествия 31.12.2019 20:44
Молодой парень в Волгоградской области погиб на трассе31.12.2019 09:53
Происшествия 31.12.2019 09:53
В Волгоградской области виновник ДТП скрылся с места аварии31.12.2019 09:47
Происшествия 31.12.2019 09:47
Под Волгоградом трое грабителей напали на елочный базар30.12.2019 15:00
Происшествия 30.12.2019 15:00
2 Обсудить
В Волгоградской области водолазы достали тело утонувшего рыбака29.12.2019 10:32
Происшествия 29.12.2019 10:32
В Волгоградской области водитель на BMW протаранил остановку и сбежал (ВИДЕО)28.12.2019 12:37
Происшествия 28.12.2019 12:37
5 Обсудить
В центре Волгограда сгорело кафе грузинской кухни (ВИДЕО)27.12.2019 15:18
Происшествия 27.12.2019 15:18
22 Обсудить
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)26.12.2019 10:14
Происшествия 26.12.2019 10:14
6 Обсудить
Жительнице Волгоградской области прислали песок вместо новогодних подарков для внуков25.12.2019 15:56
Происшествия 25.12.2019 15:56
В Дзержинском районе Волгограда пожар в общежитии, есть пострадавшие24.12.2019 21:59
Происшествия 24.12.2019 21:59
2 Обсудить
Реклама