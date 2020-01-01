Дед Мороз и «алкоголики»: у главной елки Волжского зрители подрались с аниматорами











Видео потасовки у главной елки Волжского в новогоднюю ночь с участием нетрезвых молодых людей и аниматоров опубликовали в одной из групп в соцсети ВКонтакте, сообщает ИА «Высота 102». На видеозаписи видно, что гости праздника стали зачинщиками конфликта. Молодые люди пытались прорваться на огороженную площадку около сцены, а аниматоры их пытались остановить. В результате конфликт перерос в массовую драку. Ее пресекли сотрудники полиции, после чего новогоднее шоу продолжилось.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что инцидент произошел около 2 часов ночи у ДК "Октябрь". Двое нетрезвых гостей - 22-летний приезжий из Быково и его 35-летний товарищ из Николаевки - приставали к Деду Морозу и мешали проведению культурной программы. Нарушители порядка были задержаны и доставлены в отдел полиции. Суд назначил им сутки ареста за мелкое хулиганство.

Видео: https://vk.com/gorod34?w=wall-18895718_1232053