Дед Мороз и «алкоголики»: у главной елки Волжского зрители подрались с аниматорами

Общество 01.01.2020 17:33
1
01.01.2020 17:33
Видео потасовки у главной елки Волжского в новогоднюю ночь с участием нетрезвых молодых людей и аниматоров опубликовали в одной из групп в соцсети ВКонтакте, сообщает ИА «Высота 102». На видеозаписи видно, что гости праздника стали зачинщиками конфликта. Молодые люди пытались прорваться на огороженную площадку около сцены, а аниматоры их пытались остановить. В результате конфликт перерос в массовую драку. Ее пресекли сотрудники полиции, после чего новогоднее шоу продолжилось.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что инцидент произошел около 2 часов ночи у ДК "Октябрь". Двое нетрезвых гостей - 22-летний приезжий из Быково и его 35-летний товарищ из Николаевки - приставали к Деду Морозу и мешали проведению культурной программы. Нарушители порядка были задержаны и доставлены в отдел полиции. Суд назначил им сутки ареста за мелкое хулиганство.
Видео: https://vk.com/gorod34?w=wall-18895718_1232053
Реклама
Что было в Старом, что будет в Новом: волгоградцы о свершениях и ожиданиях01.01.2020 13:21
Военная полиция патрулирует особые места в Волгограде01.01.2020 11:03
В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елки01.01.2020 10:46
Модным цветом 2020 стал классический синий01.01.2020 09:12
Владимир Путин в канун Нового года отметил заслуги двоих жителей Волгоградской области31.12.2019 13:29
Нарядить елку по-заморски приглашает детей «Старая Сарепта» в Волгограде31.12.2019 11:58
Накануне Нового года в Волгоградской области спасатели и полицейские усилили бдительность31.12.2019 11:54
Фотофакт-2019: каким запомнился Волгоград в Год Свиньи31.12.2019 08:47
Отказались от единства: в Волжской гордуме перераспределили зарплату помощников30.12.2019 15:36
В новый год с новым кредитом: в Волгоградской области еще один район берет взаймы30.12.2019 14:10
Волгоградцам готовят сюрприз в виде светящихся качелей30.12.2019 12:48
Губернатор Волгоградской области поделился прогнозом погоды на январь30.12.2019 12:40
В Волгограде УК перед Новым годом подложила жителям «свинью»30.12.2019 11:07
Два дня скорби: сегодня в Волгограде вспомнят погибших при взрыве в троллейбусе30.12.2019 08:34
Новый этап благоустройства у собора в центре Волгограда: выделено еще 25 миллионов29.12.2019 17:02
Реклама