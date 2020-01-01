В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешехода





Автомашина «Лада Гранта», которой управляла 59-летняя женщина, насмерть сбила пешехода в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне в 18:32 на 41 км автодороги «Волгоград-Астрахань». Легковушка совершила наезд на 54-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.

Всего за прошедшие новогодние сутки в регионе произошло 7 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 7 человек получили травмы и один погиб.



