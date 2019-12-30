В Волгограде артисты театров организованно порадовались новым автобусам

Культура 30.12.2019 13:21
0
30.12.2019 13:21
Синхронные взмахи шариками и покачивания в такт музыке - так артисты ТЮЗа и Волгоградского кукольного театра выразили организованную радость по поводу передачи учреждениям двух автобусов для гастролей. Транспорт куплен за бюджетный счет, но партия «Единая Россия», само собой, считая этот факт своей заслугой, не смогла обойтись без показательной акции в стиле «улыбаемся и машем» с привлечением видеокамер. Как чувствовали себя при этом сотрудники учреждений культуры и почему не отказались участвовать в этом шоу партийного тщеславия, можно только догадываться.
Видео Александр Осипов, facebook.com
Реклама
Старейшая гостиница в Волгограде обрела границы29.12.2019 13:25
Известный волгоградский актер в шоке от театрального факультета местного вуза28.12.2019 10:27
Волгоградский НЭТ в ожидании «Грозы» и родов Софьи Фамусовой27.12.2019 15:12
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концерты25.12.2019 17:11
В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового года25.12.2019 16:11
Олег Савченко: нацпроекты вдохнули в дома культуры Волгоградской области новую жизнь24.12.2019 16:00
Премьера «Снежной королевы» в Волгоградском молодёжном театре завершилась вручением сладких подарков зрителям20.12.2019 18:35
С нами - навсегда: в Волгограде поклонникам творчества певца казачества и Дона подарили уникальную книгу17.12.2019 19:22
Сегодня поклонники творчества волгоградского писателя, Почетного гражданина Волгоградской области, первого лауреата премии города-героя Волгограда, Государственной премии Волгоградской области, Имперской премии Союза писателей России, Всероссийской премии «Сталинград» Евгения Кулькина получили предновогодний...
Туалеты на Центральной набережной Волгограда изучил кандидат архитектуры15.12.2019 13:14
«Вести себя беспощадно и разнузданно»: Гарик Сукачёв дал рока в Волгограде11.12.2019 01:54
В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрации10.12.2019 09:30
Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского оживают стены02.12.2019 13:19
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в Волгоград02.12.2019 10:46
Со сцены ЦКЗ в Волгограде Александра Пахмутова пожелала землякам беречь Волгу15.11.2019 17:08
В Волгоградском институте культуры - новый ректор13.11.2019 13:05
Реклама