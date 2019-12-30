Культура

В Волгограде артисты театров организованно порадовались новым автобусам

Культура 30.12.2019 13:21
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30.12.2019 13:21


Синхронные взмахи шариками и покачивания в такт музыке - так артисты ТЮЗа и Волгоградского кукольного театра выразили организованную радость по поводу передачи учреждениям двух автобусов для гастролей. Транспорт  куплен  за бюджетный счет, но партия «Единая Россия», само собой, считая этот факт своей заслугой, не смогла обойтись без показательной акции в стиле «улыбаемся и машем» с привлечением видеокамер. Как чувствовали себя при этом сотрудники учреждений культуры и почему не отказались участвовать в этом шоу партийного тщеславия, можно только догадываться.


Видео Александр Осипов, facebook.com

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